تتيح وزارة الداخلية للمواطنين إنجاز عدد من الخدمات المرورية إلكترونيا، في إطار التوسع في رقمنة الإجراءات وتيسير حصول أصحاب المركبات على التراخيص والخدمات المرتبطة بها، ومن بينها استخراج الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المقررة والحصول على بدل فاقد.

ويزداد اهتمام أصحاب السيارات بمعرفة كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2026، سواء من خلال بوابة المرور أو وحدات المرور المختصة، إلى جانب التعرف على المستندات المطلوبة وشروط التركيب وقيمة الرسوم والغرامة المقررة في حالة عدم الالتزام.





استخراج الملصق الإلكتروني 2026

كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2026

يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات الملصق الإلكتروني عبر بوابة المرور على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، كما تتاح إمكانية استخراج الملصق أو إصدار بدل فاقد من خلال وحدات المرور المختصة، وفقا للإجراءات المعتمدة.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني عبر الموبايل

يمكن للراغبين في التقدم للحصول على الخدمة إلكترونيا اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2. الانتقال إلى بوابة مرور مصر.

3. اختيار خدمات المركبات.

4. تحديد الخدمة المطلوبة، سواء استخراج الملصق الإلكتروني أو إصدار بدل فاقد، وفقا للخيارات المتاحة.

5. اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني إذا كانت متاحة للمركبة.

6. استكمال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيا.

7. مراجعة تعليمات التسليم والتوجه إلى وحدة المرور المختصة لاستلام الملصق واستكمال الإجراءات اللازمة.

ويجب الانتباه إلى أن إجراءات استخراج الملصق لأول مرة قد تختلف عن إجراءات الحصول على بدل فاقد، لذلك ينبغي تحديد نوع الخدمة المطلوبة بدقة قبل تقديم الطلب.

رسوم استخراج الملصق الإلكتروني 2026

تبلغ تكلفة استخراج الملصق الإلكتروني وفقا للبيانات الواردة 95 جنيها، موزعة بواقع 75 جنيها قيمة الملصق و20 جنيها رسوما للرخصة.

ويفضل التأكد من قيمة الرسوم النهائية وقت تقديم الطلب من خلال القنوات الرسمية لوزارة الداخلية أو وحدة المرور المختصة، للتعرف على أي تعديلات قد تطرأ على تكلفة الخدمة.





استخراج الملصق الإلكتروني 2026

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

يلتزم أصحاب المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني وفقا لقانون المرور والضوابط المنظمة، ويعرض عدم الالتزام بتركيبه أو مخالفة التعليمات الخاصة به مالك المركبة للعقوبات المقررة قانونا.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن الغرامة قد تصل إلى نحو 1500 جنيه، إلا أن قيمة العقوبة المطبقة تتحدد وفقا للنص القانوني المنطبق وطبيعة المخالفة، لذلك يجب الرجوع إلى الجهات المرورية المختصة للتحقق من العقوبة السارية.

شروط استخراج وتركيب الملصق الإلكتروني

يتطلب الحصول على الملصق الإلكتروني استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات، أبرزها:

أن تكون رخصة المركبة سارية المفعول.

حضور المركبة إلى وحدة المرور المختصة عند الحاجة إلى الفحص أو التركيب.

تركيب الملصق بمعرفة الجهات المرورية المختصة وفقا للإجراءات المعتمدة.

تثبيت الملصق وتفعيله بالطريقة الصحيحة وعدم العبث به.

وتشمل الخدمة وفقا للبيانات المعلنة مركبات الملاكي والدراجات النارية، مع ضرورة مراجعة شروط إتاحة الخدمة لكل نوع من المركبات قبل تقديم الطلب.

استخراج الملصق الإلكتروني 2026





الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني

يتعين على مالك المركبة أو من ينوب عنه بتوكيل مقبول تقديم المستندات اللازمة لإتمام الإجراءات، وتشمل عادة:

رخصة المركبة سارية المفعول.

صورة بطاقة الرقم القومي لمالك المركبة.

التوكيل القانوني عند تقديم الطلب من خلال شخص ينوب عن المالك، إذا تطلبت الإجراءات ذلك.

وقد تطلب وحدة المرور مستندات إضافية وفقا لنوع المعاملة وحالة المركبة.

هل يمكن استخراج الملصق الإلكتروني دون انتظار تجديد الرخصة؟

يمكن التقدم للحصول على الملصق الإلكتروني في غير موعد تجديد ترخيص المركبة، وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها، ولا يشترط بالضرورة انتظار موعد التجديد لبدء إجراءات الحصول على الملصق.

ولضمان إتمام المعاملة دون تأخير، ينصح بمراجعة بوابة المرور الرسمية للتأكد من إتاحة الخدمة والمستندات المطلوبة والرسوم المقررة، ثم استكمال إجراءات الفحص والتركيب لدى وحدة المرور المختصة عند الحاجة.