وافقت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء على ميزانية المملكة لعام 2027 وتوقعت إجمالي الإيرادات بـ 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).

وافق مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على الميزانية التي تقدر إجمالي إنفاق المملكة بـ 1.4 تريليون ريال (373.45 مليار دولار)، وسط توقع عجز في الميزانية قدره 190 مليار ريال (50.7 مليار دولار).

وقال ولي العهد إن اقتصاد المملكة العربية السعودية أظهر مرونته طوال عام 2026، مدعوماً بأسس متينة وسياسات مالية مرنة ونهج استباقي للتخطيط طويل الأجل.

أكد ولي العهد السعودي على متانة الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنه قائم على أسس متينة وتخطيط استشرافي.

كما شدد على أهمية البناء على إنجازات رؤية السعودية 2030 لضمان استدامة القوة الاقتصادية وخلق فرص للأجيال القادمة.