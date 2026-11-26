نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





أثارت لعبة GTA 6، جدلا واسعا على المستوى الدولي، وسط مطالبات بتقييد إتاحتها أو حجبها في عدد من الدول، بسبب ما تتضمنه من مشاهد عنف وجرائم ومحتوى مخصص للبالغين.

توفر هواتف أندرويد مجموعة واسعة من خيارات التخصيص التي تتيح للمستخدمين تنظيم التطبيقات وترتيب الأيقونات على الشاشة الرئيسية وفقا لتفضيلاتهم، إلا أن بعض الإعدادات قد تؤدي، دون علم المستخدم، إلى تغيير أماكن الأيقونات تلقائيا أو منع تحريكها نهائيا.

كشف هجوم إلكتروني واسع النطاق عن تسريب البيانات الشخصية لنحو 1.2 مليون شخص في إقليم فلاندرز البلجيكي، بعد استهداف 82 بلدية باستخدام وكيل ذكاء اصطناعي، في عملية نفذها شخص محدود الخبرة التقنية، وفقا لما أعلنته شركتا الأمن السيبراني Secutec وSOCRadar.

في تحول مفاجئ أثار اهتمام الأوساط التكنولوجية والمالية، قررت شركة إنفيديا Nvidia، إعادة جنسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي، بعد أيام قليلة فقط من استبعاد عودته، وسط تداخل مجموعة من الضغوط السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، كان أبرزها تدخل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وتصاعد اعتراضات قادة وادي السيليكون، إلى جانب اضطرابات حادة في أسواق المال.

أعلنت شركة ميتا إتاحة مساعدها للذكاء الاصطناعي ميوز داخل المحادثات الخاصة على منصة إنستجرام، بما يسمح للمستخدمين بالتفاعل معه مباشرة عبر الرسائل DMs، دون الحاجة إلى الانتقال بين تطبيق إنستجرام وتطبيق Muse المستقل.

تتزايد المكالمات الهاتفية المزعجة التي يتلقاها المستخدمون يوميا، بداية من العروض التسويقية غير المرغوب فيها، مرورا بطلبات التبرع، وصولا إلى محاولات الاحتيال التي ينتحل خلالها المتصلون صفة موظفي الدعم الفني لإقناع الضحايا بوجود فيروسات على أجهزتهم أو ضرورة شراء ضمانات إضافية.

طورت شركة أنثروبيك Anthropic، أداة جديدة تحمل اسم Siren، لاختبار مدى التزام وكلاء الذكاء الاصطناعي بالقيود الأمنية المفروضة عليهم، وقدرتهم على مقاومة الإغراءات التي قد تدفعهم إلى تجاوز بيئات التشغيل المعزولة والوصول إلى بيانات وموارد خارج نطاق صلاحياتهم.

حققت لعبة GTA 6 إنجازا تاريخيا على منصات الألعاب، بعدما أصبحت صاحبة أكبر إطلاق في تاريخ أجهزة بلايستيشن، وفقا لبيانات أعلنتها شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية المسجلة عبر خمسة أجيال من أجهزة الألعاب المنزلية على مدار العقود الثلاثة الماضية.

يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة من شأنها جعل المحادثات أكثر تفاعلية ومتعة، إذ يعمل التطبيق على تطوير ملصقات ذكية يمكنها تشغيل الأصوات بمجرد النقر عليها، في خطوة تضيف بعدا صوتيا جديدا إلى تجربة تبادل الملصقات بين المستخدمين.