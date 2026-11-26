كشفت تقارير تقنية حديثة عن تأكيد شركة سامسونج عزمها معالجة مشكلة التراجع السريع في صحة البطارية واستنزافها المفرط، وهي الأزمة التي اشتكى منها العديد من مستخدمي هواتف جالاكسي عقب تثبيت تحديث One UI 9.0.

وجاء هذا التأكيد كأول رد فعل من جانب الشركة عبر أحد مشرفي الدعم الفني في منصة "Samsung Members" في تركيا، رداً على بلاغ رسمي قدّمه أحد المستخدمين المتضررين. وأوضح المشرف أن تحديث One UI 9.5 القادم سيتضمن الإصلاحات اللازمة لضبط استهلاك الطاقة ومعالجة الخلل الذي تسبب في انخفاض نسبة صحة البطارية بشكل غير معتاد.

شكاوى المستخدمين

تركزت شكاوى المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الدعم بشكل أساسي حول الهواتف الرائدة، وتحديداً طرازي Galaxy S24 Ultra وGalaxy S25 Ultra. وأفاد متضررون بأن هواتفهم باتت تتطلب الشحن المتكرر، بينما أشار بعضهم إلى هبوط مؤشر صحة البطارية إلى نحو 94% خلال شهر واحد فقط من الاستخدام بعد الترقية إلى الإصدار التاسع.



موعد الإطلاق المرتقب

رغم هذا التوضيح من فريق الدعم، لم تُصدر سامسونج حتى الآن بياناً رسمياً يفسر السبب التقني وراء هذا الخلل أو يحدد ما إذا كان الانخفاض ناتجاً عن استنزاف فعلي أم خطأ في قراءة المؤشر.

ومن المنتظر ألا يطول انتظار المستخدمين للحصول على الحل، حيث يخضع تحديث One UI 9.5 حالياً للاختبار التجريبي، وتشير التوقعات إلى إطلاق النسخة المستقرة منه رسمياً بالتزامن مع الكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S27 مطلع العام المقبل، قبل أن يصل تباعاً إلى الطرازات المؤهلة.