يحتاج الكثير من المواطنين لـ استخراج بطاقة الرقم القومي فوري في نفس اليوم دون الحاجة للانتظار أسابيع حتى تحصل على بطاقة شخصية، وتتيح وزارة الداخلية عدة طرق لـ استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم، كما يمكن استخراج البطاقة الشخصية أونلاين عبر موقع وزارة الداخلية دون الذهاب للسجل المدني.

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

أسرع وقت لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر هو خلال 20 إلى 60 دقيقة فقط، عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) في كل من “المولات التجارية الكبرى” أو مقر “الأحوال المدنية في العباسية”، بتكلفة استمارة "فورية" تبلغ حوالي 800 جنيه، أو “عبر السيارات المتنقلة”.

استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم في مصر، عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.

استخراج بطاقة شخصية فورية

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيها.

ويجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر.

استخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم

مراكز السجل المدني بالمولات:

مثل (سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول.

مركز الأحوال المدنية النموذجي بالعباسية:

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا).

خدمة "السيارة النموذجية" أو التصوير المنزلي:

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم.

ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين



- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا تقل سن المتقدم عن 15 سنة.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

موقع وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومي

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية، عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد المواطنين على إنهاء الإجراءات بسهولة دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى السجل المدني.

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خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

1. تسجيل الدخول للحساب الشخصي على موقع الوزارة

2. اختيار خدمة بطاقة الرقم القومي

3. تحديد نوع الخدمة: بدل فاقد، بدل تالف، تجديد، أو تحديث الحالة الاجتماعية

4. إدخال بيانات الوثيقة المطلوبة مثل الاسم، واسم الأم، ونوع الوظيفة، والرقم القومي

5. إدخال بيانات مقدم الطلب وتحديد نظام الدفع

6. إتمام الطلب وتحديد موعد ومكان الاستلام

7. دفع الرسوم باستخدام محافظ الدفع المختلفة