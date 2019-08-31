اخبار الفن| محمود العسيلى يتحدث عن زواجه الثالث وخطوبة بطلة أبو العروسة

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
خطوبة ولاء الشريف بطلة مسلسل أبو العروسة
أعلنت الممثلة ولاء الشريف، بطلة مسلسل "أبو العروسة"، عن خطبتها للممثل الشاب ماجد الشرقاوى.
محمود العسيلى يتحدث عن علاقته بخطيبته ويجدد اعتذاره للجمهور.. فيديو
خرج المطرب محمود العسيلى عن صمته لأول مرة وتحدث عن خطيبته الجديدة أمينة عبد المنعم، خبيرة التجميل، والتى تصدرت المواقع الإخبارية مؤخرا، وقال خلال حديثه لشاشة دبى إن الحب شيء أساسى فى حياته، وإن المرأة لها عنده تقدير خاص.
مصطفى شعبان يسلم جوائز المهرجان القومى للمسرح.. صور
شارك الفنان مصطفى شعبان فى تسليم جوائز المسابقة الثانية بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بصحبة رئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز.
تامر حسنى يشعل مسرح حفله بالعلمين الجديدة
قدم النجم تامر تامر حسنى حفلا غنائيا ضخما فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، والذى بدأ بأغنية "عيونه دار" وسط تفاعل وهتاف كبير من جمهوره.
بالإحرام.. اوس اوس يهنئ جمهور بالعام الهجري الجديد.. وشيكو: انت عامل فوتوشوب إسلامي
هنأ الفنان أوس أوس الأمة العربية والاسلامية بحلول العام الهجري الجديد.
التونسية غالية بن علي في حفل مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية
قدمت الفنانة التونسية غالية بن على وفرقتها الموسيقية مساء الجمعة حفلا فنيا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
خطوبة ولاء الشريف بطلة مسلسل أبو العروسة
أعلنت الممثلة ولاء الشريف، بطلة مسلسل "أبو العروسة"، عن خطبتها للممثل الشاب ماجد الشرقاوى.
محمود العسيلى يتحدث عن علاقته بخطيبته ويجدد اعتذاره للجمهور.. فيديو
خرج المطرب محمود العسيلى عن صمته لأول مرة وتحدث عن خطيبته الجديدة أمينة عبد المنعم، خبيرة التجميل، والتى تصدرت المواقع الإخبارية مؤخرا، وقال خلال حديثه لشاشة دبى إن الحب شيء أساسى فى حياته، وإن المرأة لها عنده تقدير خاص.
مصطفى شعبان يسلم جوائز المهرجان القومى للمسرح.. صور
شارك الفنان مصطفى شعبان فى تسليم جوائز المسابقة الثانية بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بصحبة رئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز.
تامر حسنى يشعل مسرح حفله بالعلمين الجديدة
قدم النجم تامر تامر حسنى حفلا غنائيا ضخما فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، والذى بدأ بأغنية "عيونه دار" وسط تفاعل وهتاف كبير من جمهوره.
بالإحرام.. اوس اوس يهنئ جمهور بالعام الهجري الجديد.. وشيكو: انت عامل فوتوشوب إسلامي
هنأ الفنان أوس أوس الأمة العربية والاسلامية بحلول العام الهجري الجديد.
التونسية غالية بن علي في حفل مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية
قدمت الفنانة التونسية غالية بن على وفرقتها الموسيقية مساء الجمعة حفلا فنيا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.