أهم الأخبار.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 27 يناير.. والأرصاد: طقس غدا شديد البرودة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على الطرق غدا.. والطقس شديد البرودة
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على الطرق غدا.. والطقس شديد البرودة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك شبورة مائية، صباح غد، الاثنين، على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق والطقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.
بمشاركة 3000 تاجر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 27 يناير
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق الأوكازيون الشتوى لعام 2020 اعتبارًا من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين للمشاركة في الأوكازيون.
الإسكان: انتهاء تنفيذ 10476 شقة بمشروعات دار مصر
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ 10476 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة خلال 2019، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٤٦٥٦ وحدة (194 عمارة) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، و4760 وحدة (201 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، و1056 وحدة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.
الدولار يواصل تراجعه فى 8 بنوك اليوم الأحد
تراجعت أسعار الدولار فى 8 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد 12 يناير 2020.. وسجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك مصر 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.
وزير النقل يفتتح محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها.. صور
افتتح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه.
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق لتوليه مقاليد الحكم في عمان
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانًا لسلطنة عمان الشقيقة.
إنفوجراف.. مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 تعكس تسارع الخطوات نحو الرخاء
بخطى ثابتة ومتسارعة يمضي الاقتصاد المصري نحو النهوض والنمو في ظل خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2016، وهو ما تؤكده العديد من تقارير المؤسسات الدولية التي أشادت بالتقدم الذي تحققه مصر.
خاف من الفضيحة.. طالب إعدادي يقتل شقيقه بعدما شاهده في وضع مخل
تمكن رجال مباحث مركز بلبيس بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع رجال الأمن العام والبحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية من كشف غموض العثور على جثة طالب بالصف السادس الابتدائي مقيم قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس داخل مصرف القرية وبها عدة طعنات.
بعد تسجيله هدفا في توتنهام.. فيرمينو يعتذر لـ كلوب
اعتذر البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول، عن إهداره للفرص خلال مباراة الريدز وتوتنهام، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
في ذكراها.. حكاية ليلى فوزي مع زوج شقيقتها الذي مات بسببها
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ليلى فوزي التي توفيت إثر صراع مع المرض في 12 يناير 2005 في «مستشفى دار الفؤاد» بالقاهرة، وشيعت جنازتها في حضور شعبي وفني كبير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
بمشاركة 3000 تاجر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 27 يناير
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق الأوكازيون الشتوى لعام 2020 اعتبارًا من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين للمشاركة في الأوكازيون.
الإسكان: انتهاء تنفيذ 10476 شقة بمشروعات دار مصر
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ 10476 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة خلال 2019، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٤٦٥٦ وحدة (194 عمارة) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، و4760 وحدة (201 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، و1056 وحدة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.
الدولار يواصل تراجعه فى 8 بنوك اليوم الأحد
تراجعت أسعار الدولار فى 8 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد 12 يناير 2020.. وسجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك مصر 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.
وزير النقل يفتتح محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها.. صور
افتتح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه.
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق لتوليه مقاليد الحكم في عمان
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانًا لسلطنة عمان الشقيقة.
إنفوجراف.. مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 تعكس تسارع الخطوات نحو الرخاء
بخطى ثابتة ومتسارعة يمضي الاقتصاد المصري نحو النهوض والنمو في ظل خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2016، وهو ما تؤكده العديد من تقارير المؤسسات الدولية التي أشادت بالتقدم الذي تحققه مصر.
خاف من الفضيحة.. طالب إعدادي يقتل شقيقه بعدما شاهده في وضع مخل
تمكن رجال مباحث مركز بلبيس بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع رجال الأمن العام والبحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية من كشف غموض العثور على جثة طالب بالصف السادس الابتدائي مقيم قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس داخل مصرف القرية وبها عدة طعنات.
بعد تسجيله هدفا في توتنهام.. فيرمينو يعتذر لـ كلوب
اعتذر البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول، عن إهداره للفرص خلال مباراة الريدز وتوتنهام، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
في ذكراها.. حكاية ليلى فوزي مع زوج شقيقتها الذي مات بسببها
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ليلى فوزي التي توفيت إثر صراع مع المرض في 12 يناير 2005 في «مستشفى دار الفؤاد» بالقاهرة، وشيعت جنازتها في حضور شعبي وفني كبير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.