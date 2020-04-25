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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..آبل تطرح النسخة العالمية من IPhone SE..فيسبوك يطلق Messenger Rooms لمنافسة Zoom

السبت 25/أبريل/2020 - 07:40 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية: 

أطلقت شركة آبل الأمريكية، نسخة هاتفها الذكي الأحدث منخفض الثمن iPhone SE بإصدار 2020 ، في الأسواق العالمية، وتشمل الدفعة الأولى 40 دولة حول العالم.

أعلنت شركة Doogee الصينية، عن هاتفها الذكي الأحدث Doogee X95، الذي يمتاز بسعره المنخفض جدا مقارنة بمواصفاته الحديثة، حيث يأتي بسعر 60 دولار أمريكي (أى ما يعادل 950 جنيها مصريا).

بعد إطلاقها بأيام، ووسط ضجة كبيرة لمميزاتها وخصائصها، ظهرت بعض العيوب في هواتف OnePlus 8، خاصة هاتف OnePlus 8 Pro أكثر هاتف متميز في السلسلة والتى أطلقتها شركة وان بلس الأسبوع الماضى. 

قامت شركة فيسبوك بإصدار خاصية جديدة تسمى Messenger Rooms وهى عبارة عن خدمة لمكالمات الفيديو، تنافس بها تطبيق  Zoom زووم. 

كشف مسئولون صينيون أن الحكومة الصينية في طريقها إلى الانتهاء من بناء حوالى 500 ألف محطة من شبكات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات5G بحلول نهاية هذا العام، وذلك بالرغم من تفشى فيروس كورونا. 

وافقت محكمة أمريكية بتوقيع غرامة على شركة فيسبوك قدرها 5 مليارات دولار أمريكي، أمس الجمعة، بشأن انتهاكات لخصوصية المستخدمين. 

أعلنت شركة Xiaomi  شاومى عن إطلاق جهاز تابلت Redmi Pad 5G  بتقنية الجيل الخامس للاتصالات، وذلك يوم 27 إبريل الجارى. 

يعتبر تأمين الخصوصية وتوفير الحماية للمستخدمين من أهم العوامل التى يختار على أساسها المستخدمين للتطبيقات، خاصة تطبيقات الرسائل أو التواصل مثل واتساب وماسنجر وفايبر وغيرها. 

توصل شركة  OPPO أوبو الصينية، تفوقها وتثبيت أقدامها في الأسواق العالمية الكبيرة مثل أسواق الصين والهند ومصر، عن طريق توفير هواتف ذكية بأسعار بإمكانيات عالية وبأسعار متوسطة أو رخيصة.  

واتس آب يحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها
يستخدم تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ويفضل العديد من المستخدمين واتسآب دونا عن التطبيقات الأخرى نظرا لما يتمتع به من سهولة في الاستخدام، واحتوائه على العديد من المميزات والخصائص الهامة. 

أصبح مفهوم الساعات الذكية، الآن يختلف عن السابق اختلافا جذريا فلم تعد الساعات الذكية الآن تمثل ترفا أو مضيعة للأموال، وإنما أصبحت تحمل العديد من الخصائص التكنولوجية المهمة التى تجبر العديد من المستخدمين على شرائها. 

يعتمد ملايين المستحدمين حول العالم قى تحركاتهم اليومية تطبيق google maps جوجل مابس الشهير، والذى أصبح لا غنى عنه فى معظم الهواتف الذكية، إلا أنه منذ فرض الحكومة الأمريكية حظرًا تجاريًا على شركة هواوي الصينية في مايو الماضى، أوقفت جوجل دعمها لهواتف العملاق الصيني.

أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن خاصية جديدة عبر محرك البحث الشهير الخاص بها،  ستقوم بالرد على المستخدمين عندما تكون نتائج البحث search results المعروضة غير صحيحة.

قال مجموعة من العلماء في Google Research إنه أصبحت هناك حلول عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تستطيع أن تجعل عملية صناعة رقاقات أو معالجات أجهزة الكمبيوتر تستغرق 6 ساعات فقط او أقل. 

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