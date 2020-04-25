أخبار العلوم والتكنولوجيا..آبل تطرح النسخة العالمية من IPhone SE..فيسبوك يطلق Messenger Rooms لمنافسة Zoom

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
أطلقت شركة آبل الأمريكية، نسخة هاتفها الذكي الأحدث منخفض الثمن iPhone SE بإصدار 2020 ، في الأسواق العالمية، وتشمل الدفعة الأولى 40 دولة حول العالم.
أعلنت شركة Doogee الصينية، عن هاتفها الذكي الأحدث Doogee X95، الذي يمتاز بسعره المنخفض جدا مقارنة بمواصفاته الحديثة، حيث يأتي بسعر 60 دولار أمريكي (أى ما يعادل 950 جنيها مصريا).
بعد إطلاقها بأيام، ووسط ضجة كبيرة لمميزاتها وخصائصها، ظهرت بعض العيوب في هواتف OnePlus 8، خاصة هاتف OnePlus 8 Pro أكثر هاتف متميز في السلسلة والتى أطلقتها شركة وان بلس الأسبوع الماضى.
قامت شركة فيسبوك بإصدار خاصية جديدة تسمى Messenger Rooms وهى عبارة عن خدمة لمكالمات الفيديو، تنافس بها تطبيق Zoom زووم.
كشف مسئولون صينيون أن الحكومة الصينية في طريقها إلى الانتهاء من بناء حوالى 500 ألف محطة من شبكات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات5G بحلول نهاية هذا العام، وذلك بالرغم من تفشى فيروس كورونا.
توصل شركة OPPO أوبو الصينية، تفوقها وتثبيت أقدامها في الأسواق العالمية الكبيرة مثل أسواق الصين والهند ومصر، عن طريق توفير هواتف ذكية بأسعار بإمكانيات عالية وبأسعار متوسطة أو رخيصة.
واتس آب يحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها
أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن خاصية جديدة عبر محرك البحث الشهير الخاص بها، ستقوم بالرد على المستخدمين عندما تكون نتائج البحث search results المعروضة غير صحيحة.