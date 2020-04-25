أخبار العلوم والتكنولوجيا..آبل تطرح النسخة العالمية من IPhone SE..فيسبوك يطلق Messenger Rooms لمنافسة Zoom

توصل شركة OPPO أوبو الصينية، تفوقها وتثبيت أقدامها في الأسواق العالمية الكبيرة مثل أسواق الصين والهند ومصر، عن طريق توفير هواتف ذكية بأسعار بإمكانيات عالية وبأسعار متوسطة أو رخيصة.

يستخدم تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ويفضل العديد من المستخدمين واتسآب دونا عن التطبيقات الأخرى نظرا لما يتمتع به من سهولة في الاستخدام، واحتوائه على العديد من المميزات والخصائص الهامة.





أصبح مفهوم الساعات الذكية، الآن يختلف عن السابق اختلافا جذريا فلم تعد الساعات الذكية الآن تمثل ترفا أو مضيعة للأموال، وإنما أصبحت تحمل العديد من الخصائص التكنولوجية المهمة التى تجبر العديد من المستخدمين على شرائها.





يعتمد ملايين المستحدمين حول العالم قى تحركاتهم اليومية تطبيق google maps جوجل مابس الشهير، والذى أصبح لا غنى عنه فى معظم الهواتف الذكية، إلا أنه منذ فرض الحكومة الأمريكية حظرًا تجاريًا على شركة هواوي الصينية في مايو الماضى، أوقفت جوجل دعمها لهواتف العملاق الصيني.





أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن خاصية جديدة عبر محرك البحث الشهير الخاص بها، ستقوم بالرد على المستخدمين عندما تكون نتائج البحث search results المعروضة غير صحيحة.





قال مجموعة من العلماء في Google Research إنه أصبحت هناك حلول عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تستطيع أن تجعل عملية صناعة رقاقات أو معالجات أجهزة الكمبيوتر تستغرق 6 ساعات فقط او أقل.



