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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة في واتس آب تخلصك من الإزعاج نهائيا.. جوجل تحظر الإعلانات التى تستنزف بطارية الهاتف

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:05 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"،مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن  أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


أعلنت شركة ريلمي Realme، عن عزمها الكشف عن ثمانية منتجات جديدة في 25 مايو في الصين، من بينها هاتف ذكي مخصص لألعاب يطلق عليه Realme X50 Pro Player.. المزيد 


تعد مجموعات واتسآب WhatsApp، ميزة شائعة جدا للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة من جميع أنحاء العالم، ولكن يتعرض مستخدم تطبيق التراسل الفورى الأشهر للإزعاج المستمر حين يتم إضافاته في دردشة جماعية جديدة، وذلك بسبب كثرة الرسائل المرسلة داخل المجموعة أو لأنها تضم أشخاص غرباء، أو أنها تدور حول موضوع لا يهتم بمتابعته.. المزيد  


أطلقت شركة أوبو Oppo، منتجين صوتيين جديدين في الأسواق الهندية وهم عبارة عن سماعتي الأذن اللاسلكية Enco W31 و Enco M31، وتمتاز سماعات أوبو الجديدة بميزة إلغاء الضوضاء.. المزيد 


أعلنت شركة جوجل Google، أن متصفحها كروم Chrome، سيبدأ بحظر ذات الموارد الضخمة ابتداءً من أواخر شهر أغسطس، والتي تستنزف طاقة بطارية هاتف المستخدم دون علمه، وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني.. المزيد 


أكدت شركة آبل Apple الأمريكية، استحوذها على شركة الواقع الافتراضي NextVR، والتي تتخصص في تسجيل الأحداث الحية مثل الحفلات الموسيقية والمباريات الرياضية لتجربة الواقع الافتراضي.. المزيد


كشفت شركة شاومي، النقاب عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية Mi AirDots 2 SE، والتي تأتي مع تصميم يحاكي سماعات آبل الشهيرة AirPod، ولكن بسعر منخفض، وهي متاحة للحجز المسبق في الصين بدءا من 19 مايو بسعر 24 دولار أمريكي.. المزيد 


تخطط شركة آبل Apple الأمريكية، لإطلاق جهاز آيباد iPad جديد بقياس 10.8 بوصة، إلى جانب جهاز iPad mini مع شاشة يمكن أن يصل حجمها إلى 9 بوصات.


كشفت شركة هواوي، مؤخرا عن إصدارها الجديد من هاتف Huawei P30 Pro في سوق ألمانيا، واليوم يصل الهاتف في سوق المملكة المتحدة، ويأتي هذا الإصدار بلون جديد وهو الفضي، إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية... المزيد 


أعلنت شركة سامسونج Samsung، بالتعاون مع شركة الاتصالات الكورية الجنوبية SK Telecom، عن هاتف ذكي جديد Galaxy A Quantum، يدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، مع شريحة خاصة التشفير الرقمي العشوائي الكمي.. المزيد 


اقتربت شركة  TSMC التايوانية عملاقة صناعة الرقائق الإلكترونية والمعالجات فى العالم من بناء مصنع بمليارات الدولارات في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستعلن الشركة عن خطة الإنتاج في أسرع وقت بعد اتخاذ القرارات خلال اجتماع مجلس الإدارة المنصرم في تايوان.. المزيد 

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