أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة في واتس آب تخلصك من الإزعاج نهائيا.. جوجل تحظر الإعلانات التى تستنزف بطارية الهاتف

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن عزمها الكشف عن ثمانية منتجات جديدة في 25 مايو في الصين، من بينها هاتف ذكي مخصص لألعاب يطلق عليه Realme X50 Pro Player.. المزيد
تعد مجموعات واتسآب WhatsApp، ميزة شائعة جدا للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة من جميع أنحاء العالم، ولكن يتعرض مستخدم تطبيق التراسل الفورى الأشهر للإزعاج المستمر حين يتم إضافاته في دردشة جماعية جديدة، وذلك بسبب كثرة الرسائل المرسلة داخل المجموعة أو لأنها تضم أشخاص غرباء، أو أنها تدور حول موضوع لا يهتم بمتابعته.. المزيد
تخطط شركة آبل Apple الأمريكية، لإطلاق جهاز آيباد iPad جديد بقياس 10.8 بوصة، إلى جانب جهاز iPad mini مع شاشة يمكن أن يصل حجمها إلى 9 بوصات.
كشفت شركة هواوي، مؤخرا عن إصدارها الجديد من هاتف Huawei P30 Pro في سوق ألمانيا، واليوم يصل الهاتف في سوق المملكة المتحدة، ويأتي هذا الإصدار بلون جديد وهو الفضي، إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية... المزيد
اقتربت شركة TSMC التايوانية عملاقة صناعة الرقائق الإلكترونية والمعالجات فى العالم من بناء مصنع بمليارات الدولارات في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستعلن الشركة عن خطة الإنتاج في أسرع وقت بعد اتخاذ القرارات خلال اجتماع مجلس الإدارة المنصرم في تايوان.. المزيد