أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ما لا تعرفه عن واتساب الأزرق WhatsApp Plus.. وفيسبوك ينافس تطبيق Zoom بميزة جديدة

أعلنت شركة ريلمي

المملوكة لعلامة أوبو OPPO الصينية عن تحقيقا مبيعات تجاوزت المليون وحدة لسماعاتها اللاسلكية منذ طرحها، والتى شملت إصدارات Buds Air وBuds Wireless.

لم تعد الهواتف الذكية أكثر من مجرد وسيلة لإرسال واستقبال المكالمات، خاصةً مع كل ميزة جديدة تظهر للعلن كل يوم، حيث تبدأ الإستخدامات فى التطور أكثر فأكثر، وجعل الحياة اليومية أسرع و أفضل، وعلى رأس تلك الميزات تطبيق واتسآب الشهير الذى أصبح لاغنى عنه، لدرجة أن عدد مستخدميه تخطوا حاجز الـ 2 مليار شخص حول العالم .







