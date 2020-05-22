أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ما لا تعرفه عن واتساب الأزرق WhatsApp Plus.. وفيسبوك ينافس تطبيق Zoom بميزة جديدة

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
أعلنت شركة هونر Honor، العلامة التجارية الفرعية التابعة لهواوي، أوائل الشهر الماضي، عن هاتفين باللون الأزرق وهم Honor Play 4T و Honor Play 4T Pro، وتحتوي هذه الأجهزة على مواصفات متقدمة وبسعر منخفض وهي متاحة للبيع حاليا في الصين.
يعتبر واتسآب بلا شك أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا حول العالم، وأكثرها استخدام مع قاعدة مستخدمين تقدر بـ 2 مليار مستخدم نشط يوميا، وذلك بفضل الميزات المحدثة التى تضيفها باستمرار شركة "فيسبوك" المالكة للخدمة.
صرح إريك تان Eric Tan نائب رئيس هواوي للخدمات السحابية الاستهلاكية، في حديثه خلال قمة المحللين العالمية أمس، إن هواوي في وضع يسمح لها بتقديم نظام تشغيل على قدم المساواة مع أنظمة جوجل وآبل، ولدينا الثقة بأن نكون أحد أفضل مطوري الأنظمة البيئية في العالم".
رفعت شركة نينتندو الأمريكية، قضيتين منفصلتين الأسبوع الماضي، في المنطقة الشمالية من ولاية أوهايو والمنطقة الغربية من واشنطن في سياتل، ضد هاكرز يديرون مواقع الويب وتزعم أنها تعيد بيع البرامج والأجهزة التي تسمح للمستخدمين باختراق وحدة تحكم الألعاب Switch، من خلال نسخ مقرصنة من الألعاب.
طرحت شركة نيتفيلكس Netflix، ميزة جديدة تسهل على الأشخاص إلغاء الاشتراك في الخدمة، وذلك من خلال مطالبة تلقائية ستسأل المشتركين عما إذا كانوا يريدون الاستمرار في الاشتراك في الخدمة المدفوعة بعد فترة طويلة من عدم استخدام التطبيق.
قامت هونر HONOR العلامة التجارية الفرعية لشركة هواوي، مؤخرا بإطلاق هاتفي HONOR 9X Lite و Honor X10 5G، وتقدم شركة هونر الصينية من خلال هواتفها الأحدث إمكانات تنافسية مع تصميم أنيق وسعر مناسب، إذ يعد هاتف 9X Lite الأرخص في فئته السعرية والأقل من ٣٠٠٠ جنيه.
تؤثر تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد، على قرارات الشركات المصنعة للأجهزة الذكية، حيث تم إلغاء كل الأحداث التقنية يقام هذا العام، من بينها الفعاليات والمؤتمرات الرسمية السنوية أو الخاصة بالإعلانات عن المنتجات الجديدة، حيث اضطرت بعض الشركات لإقامة حدث عبر الإنترنت للإعلان عن منتجاتها الجديدة.
استحوذت شركة إنتل Intel، على تكنولوجيا Rivet Networks، والشهيرة بصناعة بطاقات اتصال الواي فاي WiFi، المعروفة باسم Killer، ويعد هذا الاستحواذ ضمن خطة الشركة الأمريكية لتحسين تقنية اتصال الواي فاي في أجهزة الحاسب الخاصة بها.
أعلنت شركة ريلمي Realme المملوكة لعلامة أوبو OPPO الصينية عن تحقيقا مبيعات تجاوزت المليون وحدة لسماعاتها اللاسلكية منذ طرحها، والتى شملت إصدارات Buds Air وBuds Wireless.
لم تعد الهواتف الذكية أكثر من مجرد وسيلة لإرسال واستقبال المكالمات، خاصةً مع كل ميزة جديدة تظهر للعلن كل يوم، حيث تبدأ الإستخدامات فى التطور أكثر فأكثر، وجعل الحياة اليومية أسرع و أفضل، وعلى رأس تلك الميزات تطبيق واتسآب الشهير الذى أصبح لاغنى عنه، لدرجة أن عدد مستخدميه تخطوا حاجز الـ 2 مليار شخص حول العالم .
كشف عملاق التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook اليوم عن خاصية جديدة، عبر تطبيق الرسائل الخاص به ماسنجر، والتى تمنح المستخدمين أمانًا أكثر فى ظل عمليات إختراق الحسابات وسرقة البيانات الشخصية.
يعتمد الكثير من الأشخاص على تطبيق خرائط جوجل Google Maps فى حياتهم اليومية، وبالتالى أصبح أحد أساسيات وعتاد أى هاتف ذكي، لذلك وفرت شركة جوجل الأمريكية ميزة جديدة لمستخدميها، من أجل منافسة منافسة تطبيق نظيرتها آبل، التى تطور منصة Maps الخاصة بها.
مع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ظهرت العديد من منصات التواصل الإجتماعي التي توفر للمستخدمين مكالمات فيديو مجانية عبر الانترنت، ليتمكن أصحاب الشركات من التواصل مع الموظفين، وحتى الأهل والأصدقاء عبر مكالمات الفيديو.