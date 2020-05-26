أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل 8 محركات بحث في 2020.. مفاجآت جديدة بمواصفات هاتف سامسونج +Galaxy Note 20

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
قالت شركة هواوى الصينية إنها ستطلب من شركة سامسونج وشركة SK Hynix وسكي هاينيكس، الكوريتان الجنوبيتان، إمدادها بالمعالجات لصناعة هواتفها، بعد قرار الحكومة الأمريكية بفرضها قيودا على شركات تصنيع الرقاقات خارج الولايات المتحدة والتى تستخدم تقنيات التصنيع الأمريكية بإلزامها الحصول على تراخيص قبل شحن المعالجات إلى هواوي أو الشركات التابعة لها.
أعلن جيف بيزوس، المدير التنفيذى لشركة أمازون للبيع بالتجزئة الإلكترونية ، عن تحويل مكتب من مكاتب الشركة إلى أكبر مأوى في ولاية واشنطن للمشردين، حيث يتكون المبنى من ثمانية طوابق من بينها، إضافة على موارد حيوية تشمل عيادة صحية متكاملة.
حصلت لعبة ببجى PUBG على تحديث جديد على نسختها بأجهزة الكمبيوتر، عن طريق إضافة بعض الروبوتات الجديدة bots ، تساعد في قتل بعض المهاجمين والفوز ببعض الجولات، مثل التحديث الأخير للعبة فورتنيت Fortnite .
قالت شركة سامسونج إن وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية الجنوبية قد وافقت على إضافة تطبيق داخل ساعتها الذكية Galaxy Watch Active2، يقوم بقياس معدلات ضربات القلب كهربائيا لمستخدمى الساعة.
كاميرا ثلاثية الأبعاد وأخرى للفيديو 360 درجة.. سامسونج تصدر +Galaxy Note 20 بإمكانيات خارقة.. فيديو وصور
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف +Galaxy Note 20 سيحتوى على عدة مفاجآت لم يحصل عليها أى هاتف في سامسونج حتى الآن ، حيث سيصدر بتقنيات عالية جدا في الكاميرا ، كما سيحصل الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد 3D وتعمل بتقنية ToF كما ستكون بفلاش LED وهو عبارة عن وحدة تركيز بؤري تلقائي بالليزر.
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