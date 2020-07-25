أخبار الرياضة.. وفاة والد المعلق أيمن الكاشف.. شوبير يرد على تصريحات فاروق جعفر بسبب الحكام.. وكيله: حسام غالي رئيسًا للأهلي يوما ما

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية ، وجاءت كالآتي:

تعد إصابة كيليان مبابي نبأ مقلق لكل الشعب الفرنسي، بمن في ذلك رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، عقب خروجه مصابا في الشوط الأول من نهائي كأس فرنسا .









أعلن أيمن الكاشف المعلق الرياضي صباح اليوم السبت وفاة والده حيث كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل قائلًا: البقاء لله مات أبي وإنا لله وإنا إليه راجعون.







كشف نادر شوقي الوكيل السابق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن موقفه الحالي مع لاعب الأحمر، بعد قرار توقيعه لنادي بيراميدز في الفترة الأخيرة.

مصطفى فتحي يستقبل مولودته الأولى هايا .. صور



