أخبار الرياضة.. وفاة والد المعلق أيمن الكاشف.. شوبير يرد على تصريحات فاروق جعفر بسبب الحكام.. وكيله: حسام غالي رئيسًا للأهلي يوما ما

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية ، وجاءت كالآتي:
تعد إصابة كيليان مبابي نبأ مقلق لكل الشعب الفرنسي، بمن في ذلك رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، عقب خروجه مصابا في الشوط الأول من نهائي كأس فرنسا .
أعلن أيمن الكاشف المعلق الرياضي صباح اليوم السبت وفاة والده حيث كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل قائلًا: البقاء لله مات أبي وإنا لله وإنا إليه راجعون.
كشف نادر شوقي الوكيل السابق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقفه الحالي مع لاعب الأحمر، بعد قرار توقيعه لنادي بيراميدز في الفترة الأخيرة.
استقبل مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مولودته الأولى خلال الساعات القليلة الماضية وأطلق عليها أسم هايا.
قال نادر شوقي وكيل اللاعبين ومالك الشركة التي تدير نادي الجونة أن حسام غالي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي وافق على مهمة العمل في الأشهر الستة الأولى بدون مقابل مالي نهائيًا.
رد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بشأن مجاملة الحكام لـ منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لـ كاس العالم 1990.
أكد فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، أن الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها خلال حقبة الثمنينات من الحكام الأفارقة في مصر.