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اقتصاد

الجرام يتجاوز ألف جنيه.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-8-2020

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:35 ص
الذهب
الذهب
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عبد العزيز جمال - مايكل عياد
أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-8-2020 في مصر، شهدت ارتفاعا غير مسبوق مقارنة بالأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي ، ووصل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 879 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 : 847 جنيهًا الاثنين الماضي.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 879 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1,005 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 879 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 753 جنيها

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سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 586 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 31,242 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 7,032 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1,004,571 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

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وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.


ويفسر  أساتذة الاقتصاد، سبب ارتفاع سعر الذهب في تلك الآونة بالنظرية الاقتصادية الأشهر التي تحكم أسعار السوق عموما، من خلال العرض والطلب.

وأكد الخبراء أن سبب الزيادة العالمية وكذلك المحلية على طلب المعدن النفيس كونه مدخرا آمنا في وقت لا يمثل فيه الدولار وعاء آمن بسبب الأحداث العالمية والتوترات مع الصين فضلا عن جائحة كورونا، تسبب في قلة العرض ومن ثم زيادة أسعار الذهب على المستوى المحلى في زيادة غير مسبوقة.

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