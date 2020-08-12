هشاشة الأسنان تهددك بخسارة ابتسامتك في عز شبابك.. اكتشف أسبابها وعلاجها للأطفال والشباب

ما هى هشاشة الأسنان وأهم أسبابها

علاج هشاشة الأسنان للأطفال بالتغذية والأدوية

وصفة طبيعية لعلاج هشاشة الأسنان للكبار





مرض هشاشة العظام معروف جدًا، لكن القليل منّا من يعرفه، ولكن هناك بعض الأشخاص يصابون بـ هشاشة الأسنان دون أن يدركوا ذلك.

وهشاشة الأسنان مرض شبيه بهشاشة العظام لكن أضراره تظهر بشكل سريع وتطور أسرع بصورة كبيرة فى وقت قصير حيث إن هشاشة الاسنان تتسبب فى تآكل مختلف طبقات الأسنان سريعًا خاصة فى حال الاصابة بالتسوس أو التعرض للإصابات فتتساقط بعض أجزائها بسهولة .

ونكشف فى هذا التقرير أهم أسباب هذا المرض وما أبرز طرق علاجه فى مختلف الأعمار.

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قال الدكتور محمد عبدالرحمن، استشارى جراحة الأسنان، إن بعض الناس يصابون بمرض "هشاشة الأسنان" دون أن يدركوا مما يجعلهم يتأخرون فى اكتشافه وعلاجه ويستهينون به لكن عليهم معرفة أن هذا المرض يتسبب فى تلف الأسنان وتساقطها وتهالكها بسرعة .





وأشار إلى أن أعراض هذا المرض الأولية أن الأسنان ضعيفة بشكل واضح وتتكسر بسهولة أو حجمها صغير جدًا ولازم الذهاب لطبيب الأسنان.

ونوه الى ان تناول كميات كبيرة من منتجات الألبان والأطعمة التى تحتوى على كالسيوم؛ مفيد لعلاج هشاشة الأسنان عند الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 سنة، لأنه عند هذه المرحلة ينتهى نمو الأسنان، وبالتالى لا يستفيد من كمية الكالسيوم التى نتناولها.

وأوضح "عبدالرحمن" أن علاج هشاشة الأسنان لمن أكبر من 12 عامًا؛ يتطلب بشكل اساسى استخدام بعض الأدوية التى يصفها الطبيب مع الاهتمام بنظافة الأسنان والعناية بها بشكل صحيح وعدم ترك أية بقايا طعام أو حلوى فى الفم دون تنظيفها.

وتتسبب بعض الأمهات فى إصابة أبنائهن بهذا المرض خلال فترة الحمل بإهمال صحتهن وعدم تناول الأطعمة التى تحتوى على نسب كالسيوم كبيرة فى هذه الفترة يتسبب فى إنجاب أطفال مصابين بهشاشة الأسنان وضعفها وربما يصابون بأمراض أخرى.

يعانى بعض الكبار من هشاشة الاسنان وضعفها وسهولة تكسرها مما يعرضهم لفقدان عدد كبير منها فى وقت قصير والدخول فى دوامة تركيبات الأسنان فى سن صغيرة .

ويحاول البعض التغلب على هذه المشكلة بتناول الكثير من منتجات الألبان والأطعمة الغنية بالكالسيوم لكنها عادة لا تكن كافية بمفردها لعلاج المشكلة خاصة فيما بعد سن الطفولة .

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وكشف موقع "food.ndtv" عن حل سحرى يساعد فى جعل الاسنان الأقوى باستخدام زيت حبة البركة الاصلى الطبيعي.





وتتطلب طريقة علاج هشاشة الأسنان تدليك الأسنان باللبن الرائب الممزوج بزيت حبة البركة مرتين فى اليوم، فتستخدم حبة البركة كعلاج تقليدي منذ العصور القديمة للعناية بمشاكل الأسنان مثل تورم وضعف الأسنان و نزيف اللثة .



