AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. امنع سرقة محادثاتك واحمي حسابك على واتساب.. آبل تزيل حساب لعبة Fortnite من متجرها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


أظهر مقطع فيديو جديد نشره موقع Android Authority، طريقه تشغيل هاتف إل جي الذكي ثنائي الشاشة الذي تعمل على تطويره تحت الاسم الرمز Wing.


أحدث تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، تغييرا غير مسبوقا، حيث قامت الشركة المملوكة لـ فيسبوك، بتفعيل ميزة التشفير من طرف إلى طرف بشكل افتراضي لجميع المستخدمين الذين يزيز عددهم عن 2 مليار شخصا حول العالم.


تخطط شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة نوكيا، للإعلان عن مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية ضمن فئة الهواتف المتوسطة ضمن فعاليات معرض IFA 2020 قريبا.


أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن إتاحة شبكاتها الاجتماعية Horizon، للعامة بعد إدخالها إلى المرحلة التجريبية حيث يمكنك الانضمام إلى قائمة الشبكة عن طريق الدعوة.


تعتزم شركة نوكيا Nokia، الإعلان عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية يطلق عليها اسم Power Earbuds Lite، حيث من المتوقع أن يشير اسم Lite إلى الوزن الأخف للسماعة اللاسلكية المرتقبة.


اتجهت شركة أسوس Asus، خلال الفترة الماضية للتركيز على تصنيع الهواتف المنخفضة التكلفة بعد استقالة رئيسها التنفيذي عام 2018، وبدأت التركيز بشكل مباشر على تصنيع الهواتف الرائدة من سلسلة ROG المخصصة للألعاب، وتخطط الشركة التايوانية حاليا لاستعادة مكانتها في سوق الهواتف المتوسطة ومنخفضة التكلفة بـ 4 أجهزة جديدة.


انتشرت بشكل كبير مؤخرا ميزة جديدة أطلقها موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك Facebook، تسمى Avatar، والتي تتيح لمستخدمي الشبكة الاجتماعية، إنشاء ومشاركة صور كرتونية على فيسبوك، إلى جانب استخدمها كـ "إيموجي Emoj" بتطبيق ماسنجر.


حذفت شركة  آبل Apple، حساب شركة Epic Games، الخاص بـ لعبة فورتنايت Fortnite الشهيرة، من متجر التطبيقات التابع لها App Store، إلى جانب ألعاب أخرى تمتلكها الشركة.


أشارت بعض التقارير الحديثة إلى أن شركة ريلمي Realme، تعتزم طرح سلسلة هواتفها الذكية Realme X7، في أوائل شهر سبتمبر القادم، والتي من المتوقع أن تشمل إصداراين هما Realme X7 وRealme X7 Pro، ومن المحتمل أن تأتي بإصدار خاص ثالث موجه للاعبين سينطلق تحت عنوان  Realme X7 Pro Player.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. لحماية رسائلك على واتساب إليك هذا التطبيق.. نفاذ مخزون هاتف ذكي بعد طرحه للبيع بدقائق في الهند

أخبار العلوم والتكنولوجيا | نوكيا تطلق هاتف Nokia C3 رسميًا بـ 1600 جنيه.. ريلمي تطرح Realme V5 بسعر رخيص وبطارية 5000 مللي أمبير

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إليك أفضل البدائل.. إذا كنت لا تثق فى فيسبوك.. و مدير آبل ينضم لنادي المليارديرات

أخبار العلوم والتكنولوجيا|نوكيا تطلق C3 بـ 1500 جنيه.. 10 تطبيقات تراها لأول مرة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 عادات خاطئة تدمر هاتفك.. و3 ميزات من واتسآب لحفظ جهدك وتوفير وقتك

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هل يمكن تتبعك من خلال GPS عند إغلاق هاتفك.. 3 ميزات في تطبيق Viber تجعله يتفوق على واتسآب

ترشيحاتنا

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

الأهلي يفتقد جهود نجم الفريق خلال مواجهتي دجلة والحدود

ميسي لـ إدارة برشلونة: لم أعد لاعبا في الفريق

بـ كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار بملابس صيفية

موجز السوشيال.. تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ميدو يدخل تحديا جديدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلون شعر جديد.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بلوك جديد

خطر على القلب.. 3 أنواع من الريجيم تدمر الصحة

بمكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض جمالها.. شاهد