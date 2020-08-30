أخبار العلوم والتكنولوجيا.. امنع سرقة محادثاتك واحمي حسابك على واتساب.. آبل تزيل حساب لعبة Fortnite من متجرها

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أظهر مقطع فيديو جديد نشره موقع Android Authority، طريقه تشغيل هاتف إل جي الذكي ثنائي الشاشة الذي تعمل على تطويره تحت الاسم الرمز Wing.
أحدث تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، تغييرا غير مسبوقا، حيث قامت الشركة المملوكة لـ فيسبوك، بتفعيل ميزة التشفير من طرف إلى طرف بشكل افتراضي لجميع المستخدمين الذين يزيز عددهم عن 2 مليار شخصا حول العالم.
تخطط شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة نوكيا، للإعلان عن مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية ضمن فئة الهواتف المتوسطة ضمن فعاليات معرض IFA 2020 قريبا.
أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن إتاحة شبكاتها الاجتماعية Horizon، للعامة بعد إدخالها إلى المرحلة التجريبية حيث يمكنك الانضمام إلى قائمة الشبكة عن طريق الدعوة.
تعتزم شركة نوكيا Nokia، الإعلان عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية يطلق عليها اسم Power Earbuds Lite، حيث من المتوقع أن يشير اسم Lite إلى الوزن الأخف للسماعة اللاسلكية المرتقبة.
اتجهت شركة أسوس Asus، خلال الفترة الماضية للتركيز على تصنيع الهواتف المنخفضة التكلفة بعد استقالة رئيسها التنفيذي عام 2018، وبدأت التركيز بشكل مباشر على تصنيع الهواتف الرائدة من سلسلة ROG المخصصة للألعاب، وتخطط الشركة التايوانية حاليا لاستعادة مكانتها في سوق الهواتف المتوسطة ومنخفضة التكلفة بـ 4 أجهزة جديدة.
انتشرت بشكل كبير مؤخرا ميزة جديدة أطلقها موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك Facebook، تسمى Avatar، والتي تتيح لمستخدمي الشبكة الاجتماعية، إنشاء ومشاركة صور كرتونية على فيسبوك، إلى جانب استخدمها كـ "إيموجي Emoj" بتطبيق ماسنجر.
حذفت شركة آبل Apple، حساب شركة Epic Games، الخاص بـ لعبة فورتنايت Fortnite الشهيرة، من متجر التطبيقات التابع لها App Store، إلى جانب ألعاب أخرى تمتلكها الشركة.
أشارت بعض التقارير الحديثة إلى أن شركة ريلمي Realme، تعتزم طرح سلسلة هواتفها الذكية Realme X7، في أوائل شهر سبتمبر القادم، والتي من المتوقع أن تشمل إصداراين هما Realme X7 وRealme X7 Pro، ومن المحتمل أن تأتي بإصدار خاص ثالث موجه للاعبين سينطلق تحت عنوان Realme X7 Pro Player.