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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. طريقتان للتخلص من جروبات واتساب المزعجة.. وصور مسربة تكشف تصميم أول هواتف هواوي Mate 40

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


فى خطوة هى الأولى من نوعها فى أى دولة فى العالم، أجبرت فرنسا شركة آبل الأمريكية، على تضمين سماعات  EarPods  مع هواتف  آيفون 12، والتى قالت آبل إنها لن تقوم بإصدارها مع شواحن أو سماعات وإنما ستقوم بإصدار مع كابل  Lightning بمنفذ USB-C فقط للشحن. 


كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تفوقت على شركة هواوى الصينية ووسعت الفجوة بينهما، حيث استطاعت سامسونج تحقيق نجاحا كبيرا فى مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم فى شهر أغسطس الماضى، بقيمة 22% من مبيعات الهواتف العالمية، خاصة بعد إصدار هواتف Galaxy Note20 . 


أفاد تقرير نشره موقع "theverge" التقني، بأن شركة جوجل Google الأمريكية، أوضحت في آخر تدويناتها أن مجموعة هاكرز مرتبطين بالحكومة الصينية ينتحلون صفة برنامج مكافحة الفيروسات McAfee، لمحاولة إصابة أجهزة الضحايا ببرامج ضارة.


تستعد شركة هواوي للإعلان عن سلسلة هواتفها الأحدث لعام 2020، ميت Mate 40 والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر، ولكن لم تكشف التسريبات الكثير من التفاصيل عن التشكيلة الجديدة خلال الفترة الماضية.


يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة قد تكون مفيدة للأشخاص الذين لديهم مجموعات كثيرة غير مرغوب فيها، والتي لا يمكنهم مغادرتها لسبب ما.


يضيف تحديث نظامي التشغيل iOS 14 و iPadOS 14، الجديدان من شركة آبل Apple، ميزات جديدة كليا لأجهزة الشركة الشهيرة آيفون وآيباد، والتي ستنال إعجاب المستخدمين، مثل أدوات الشاشة الرئيسية ودرج التطبيقات إلى جانب بعض التحسينات على ميزات الخصوصية.


اعتمدت شركة سامسونج Samsung، وحدات الشحن الخاصة بهواتفها الذكية القادمة Galaxy S21 Plus وGalaxy S21 ULTRA في وكالة 3C الصينية، حيث سيدعم كلا الهاتفين تقنية شحن سريعة بقدرة 25 واط.


اشتكى عددا من مستخدمي نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 Windows 10، بعد أن اعيد تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لتثبيت تحديث نظام تشغيل إجباري آخر على محرك الأقراص الصلب دون إذن المستخدمين.


تعد Gboard من جوجل، أحد تطبيقات لوحة المفاتيح الأكثر استخدامًا على هواتف أندرويد، والتي تجلب ميزات متقدمة عن التطبيقات المنافسة، حيث تقدم الشركة الأمريكية من خلالها ميزة Emoji Kitchen لإنشاء الإيموجي.
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