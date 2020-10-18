أخبار العلوم والتكنولوجيا.. طريقتان للتخلص من جروبات واتساب المزعجة.. وصور مسربة تكشف تصميم أول هواتف هواوي Mate 40

فى خطوة هى الأولى من نوعها فى أى دولة فى العالم، أجبرت فرنسا شركة آبل الأمريكية، على تضمين سماعات EarPods مع هواتف

، والتى قالت آبل إنها لن تقوم بإصدارها مع شواحن أو سماعات وإنما ستقوم بإصدار مع كابل Lightning بمنفذ USB-C فقط للشحن.