أخبار التكنولوجيا.. جوجل تطور تطبيقا لمساعدة فاقدي البصر على الركض.. و Galaxy Note 20 Ultra يحقق أكبر مبيعات فى 2020

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة...
ذكرت تقارير أن شركة سونى اليابانية تعتزم العودة من جديد مرة أخرى فى الأسواق العالمية للهواتف الذكية والمنافسة ضمن سلسلتها الشهيرة من هواتف Sony Xperia ، وذلك عن طريق إطلاق هاتف Xperia 10 III ، من فئة الهواتف المتوسطة، وبتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G
كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية، تعتزم إطلاق هواتفها OPPO Reno5 والتى من المتوقع أن تضم ثلاثة هواتف، بعدما كشفت تسريبات سابقة أنها اثنين فقط، حيث ستصدر بثلاثة معالجات مختلفة هى معالجات Snapdragon 765G و Snapdragon 865 وكذلك Dimensity 1000.
كشفت تقارير، عن أن شركة آبل قد بدأت بالفعل فى بيع الغلاف الجلدى أو الحافظات الجلدية لهواتف آيفون 12، والتى ستتوافق مع خاصية MagSafe للشحن اللاسلكى والتى تصدر لأول مرة مع هواتف آيفون.
أطلقت شركة مايكروسوفت واحدة من أفضل الميزات التى يمكن أن يحظى بها مستخدمو تطبيقات الفيديو، وأتاحت ميزة الاستخدام المجانى على تطبيقها لمكالمات الفيديو Microsoft Teams لمدة 24 ساعة، وهى ميزة غير موجودة بأى تطبيق آخر حتى تطبيق Zoom .
تختبر شركة جوجل Google تطبيقا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى يعمل على مساعدة فاقدى البصر على الركض بشكل منفرد دون مساعدة فى الأماكن العامة، حيث من الممكن ان يساعدهم التطبيق على الركض لمسافة 5 كيلومتر، وهو الأمر الذى يعتبر ثورة تكنولوجية فى الآليات التى تساعد فاقدى البصر على المشى أو الجرى بمفردهم.
أطلقت "خالص، إحدى شركات إي فيانانس مسابقة "يلا ابدأ، في ظل إستراتيجية التوسع التي تنتهجها الحكومة المصرية في مجال الخدمات الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتم اختيار شركة كريديت جو CreditGO –، لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، في التصفيات النهائية للمسابقة. جاء ذلك تزامنًا مع مؤتمر ومعرض كايرو أي سي تي Cairo ICT لهذا العام.
أعلنت شركة فيسبوك Facebook أن حساب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، سيفقد الكثير من الصلاحيات التى توفرها له الشركة بسبب حكم منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وأن حسابه على المنصة سيصبح حسابا عاديا، بعد انتهاء مدة ولايته فى شهر يناير العام القادم.
أعلنتا كلا من شركتي آبل الأمريكية وهواوي الصينية، عن أحدث إصدارتهما من الهواتف الذكية الرائدة، والتي تتنافس كل منها بإمكانتيا قوية في جميع الأسواق حول العالم، أما بدعم ميزات وتقنيات جديدة مثل الشحن السريع وشبكات الجيل الخامس 5G، أو بمواصفات قوية مثل الكاميرا والمعالج.
أطلقت شركة سوني، رسميا الإصدار الجديد من منصة ألعاب الفيديو الشهيرة بلاي ستيشن PlayStation 5 للبيع في الأسواق في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد الإعلان عنها في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وعدد من دول أوروبا وآسيا، إلا أن تم إصدار وحدة التحكم بالألعاب يوم الخميس في جميع أنحاء العالم.
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد اعتماده من عدد من الوكالات تحت اسم Galaxy A02 ، حيث كانت الشركة قد كفت عنه الشهر الماضى، إلى جانب هاتف آخر وهو Galaxy M02.
كشفت تقارير أن هاتف Galaxy Note 20 Ultra وهو الهاتف الأغلى والأعلى إمكانات فى سلسلة هواتف Galaxy Note 20 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذى تم إطلاقه فى شهر أغسطس الماضى، هو الهاتف الأكثر مبيعا ضمن الهواتف التى تعمل بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G.