أخبار التكنولوجيا.. جوجل تطور تطبيقا لمساعدة فاقدي البصر على الركض.. و Galaxy Note 20 Ultra يحقق أكبر مبيعات فى 2020

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة...

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة...





أطلقت "خالص، إحدى شركات إي فيانانس مسابقة "يلا ابدأ، في ظل إستراتيجية التوسع التي تنتهجها الحكومة المصرية في مجال الخدمات الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتم اختيار شركة كريديت جو CreditGO –، لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، في التصفيات النهائية للمسابقة. جاء ذلك تزامنًا مع مؤتمر ومعرض كايرو أي سي تي Cairo ICT لهذا العام.











