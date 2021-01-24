أخبار التكنولوجيا.. تحد جديد فى تيك توك مسئول عن قتل طفلة.. وصدمة كبرى لمستخدمي Galaxy Note

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت تقارير أن شاشة هاتف Galaxy S21 Ultra الذى أطلقته شركة سامسونج منذ أيام ، ليس من السهل إصلاحها عند الكسر، حيث هناك بعض المخاطر المتعلقة بها عند تفكيكها وإصلاحها.
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعتزم إطلاق جهاز تابلت Galaxy Tab S7 Lite بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ليكون أرخص تابلت 5G من سامسونج فى 2021 .
كشفت تسريبات أول صور لهاتف Find X3 Lite الذى ستطلقه شركة أوبو الصينية، خلال الأيام القادمة، والذى تشبه مواصفاته هاتف OPPO Reno5 ، حيث سيأتى الهاتف بكاميرات فائقة الدقة.
تفاجأ مستخدمو فيسبوك فى جميع أنحاء العالم بالخروج من حساباتهم على فيسبوك وانستجرام، الأمر الذى دفعهم مرة أخرى إلى القيام بتسجيل الدخول، لكن دون جدوى حتى اعتقد كثيرون منهم فى بادئ الأمر أنه تم اختراقهم.
أثارت حادثة مروعة لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات الغضب فى إيطاليا بسبب تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok ، حيث شاركت الطفلة فى تحد جديد فى التطبيق يسمى تحدى choking أو تحدى مقاومة الاختناق، الأمر الذى أدى لوفاتها.
كشفت شركة شاومى الصينية، تحقيق هاتفها الرائد للعام الحالى 2021 ، Xiaomi Mi 11 مبيعات قياسية بعد أيام قليلة من طرحه للبيع فى الأسواق، على الرغم من وضع الإدارة الأمريكية لشركة شاومى على القائمة السوداء.
يعد تطبيق واتساب WhatsApp، من أشهر تطبيقات المراسلة الفورية حيث يسمح لملايين من الأشخاص بالاتصال مع أصدقائهم وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم بمنتهى السهولة واليسر، ويوفر التطبيق التابع لفيسبوك عدد من المميزات التي تدفع المستخدمين للإقبال عليه ومن أهمها إمكانية تضمين الصور والفيديوهات وحتى صور GIF المتحركة في المحادثات.
يُعد تطبيق المراسلة الفورية ماسنجر Messenger أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم نظرًا لارتباطه بشكل وثيق بمنصة التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك Facebook، فإذا كان لا يزال لديك حسابًا على فيسبوك فبالتالي تستخدم تطبيق ماسنجر.
تستعد شركة نوبيا، لإطلاق أحدث هواتفها المخصصة للألعاب Red Magic 6، وظهرت حول الهاتف العديد من التسريبات والإعلانات التشويقية التي تكشف مواصفات الهاتف المنتظر، واليوم كشفت بعض التسريبات عن إصدار آخر من هاتف Red Magic 6، من تصميم شركة Tencent.
كشفت شركة Facebook فيسبوك، فى بيان لها، عن سر تسجيل الخروج الجماعى الغامض فى عدد كبير من دول العالم من بينها مصر حيث فوجئ المستخدمون باجبارهم على تسجيل الخروج من حساباتهم على فيسبوك وانستجرام.
أضاف تطبيق تيليجرام Telegram، دعما لخاصية إجراء مكالمات الفيديو والصوت خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن لم تقدم منصة التراسل الفوري حتى الآن دعما لمكالمات اليفديو الجماعية إلا أنها وعدت المستخدمين بدعم هذه الميزة خلال الأشهر المقبلة.
كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستتخلى عن إصدار هواتف جديدة هذا العام من فئة Note وهى السلسلة الأغلى والأعلى إمكانيات فى كل هواتف سامسونج والتى تنافس هواتف آيفون، الأمر الذى سيسبب صدمة كبيرة لمستخدمى الهواتف.
كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية ستطلق مجموعة هواتف OnePlus 9 فى منتصف شهر مارس القادم، ويحتوى الهواتف على بطاريات بسعة كبيرة وسيحصل أرخص هاتف فى السلسة وهو OnePlus 9 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير.