أخبار التكنولوجيا.. تحد جديد فى تيك توك مسئول عن قتل طفلة.. وصدمة كبرى لمستخدمي Galaxy Note

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعتزم إطلاق جهاز تابلت Galaxy Tab S7 Lite بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ليكون أرخص تابلت 5G من سامسونج فى 2021 .









كشفت تسريبات أول صور لهاتف Find X3 Lite الذى ستطلقه شركة أوبو الصينية، خلال الأيام القادمة، والذى تشبه مواصفاته هاتف OPPO Reno5 ، حيث سيأتى الهاتف بكاميرات فائقة الدقة.









تستعد شركة نوبيا، لإطلاق أحدث هواتفها المخصصة للألعاب Red Magic 6، وظهرت حول الهاتف العديد من التسريبات والإعلانات التشويقية التي تكشف مواصفات الهاتف المنتظر، واليوم كشفت بعض التسريبات عن إصدار آخر من هاتف Red Magic 6، من تصميم شركة Tencent.





فيسبوك تكشف سر الخروج الجماعى الغامض لدى مستخدميها

كشفت شركة Facebook فيسبوك، فى بيان لها، عن سر تسجيل الخروج الجماعى الغامض فى عدد كبير من دول العالم من بينها مصر حيث فوجئ المستخدمون باجبارهم على تسجيل الخروج من حساباتهم على فيسبوك وانستجرام.



خطوة بخطوة| كيفية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على تيليجرام

أضاف تطبيق تيليجرام Telegram ، دعما لخاصية إجراء مكالمات الفيديو والصوت خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن لم تقدم منصة التراسل الفوري حتى الآن دعما لمكالمات اليفديو الجماعية إلا أنها وعدت المستخدمين بدعم هذه الميزة خلال الأشهر المقبلة.





صدمة كبرى لمستخدمي Galaxy Note من سامسونج.. اعرف القصة

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستتخلى عن إصدار هواتف جديدة هذا العام من فئة Note وهى السلسلة الأغلى والأعلى إمكانيات فى كل هواتف سامسونج والتى تنافس هواتف آيفون، الأمر الذى سيسبب صدمة كبيرة لمستخدمى الهواتف.







تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف OnePlus 9.. مواصفات خارقة

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية ستطلق مجموعة هواتف OnePlus 9 فى منتصف شهر مارس القادم، ويحتوى الهواتف على بطاريات بسعة كبيرة وسيحصل أرخص هاتف فى السلسة وهو OnePlus 9 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير.







