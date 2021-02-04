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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تنحي جيف بيزوس عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون.. نوكيا تطلق أحدث هواتفها Nokia 1.4 بسعر 1.871 جنيه

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:01 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


قالت شركة أمازون أن رئيسها التنفيذي لشركة جيف بيزوس Jeff Bezos، سيتنحي عن منصبه في وقت لاحق من هذا العام، وسيحل محله آندي جاسي Andy Jassy، المدير التنفيذي السحابي للشركة، وسوف يشغل "بيزوس" لاحقا منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة الأمريكية.


يعد تطبيق تيليجرام Telegram، المنافس الأقوى لتطبيق واتسآب WhatsApp لسنوات، والذى سحب منه البساط أكثر بعد الجدل المثار حديثًا حول تحديث سياسة الخصوصية المحدثة، والتي سوف تجبر مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر في شهر مايو المقبل على مشاركة بياناتهم مع موقع فيسبوك.


حدد تقرير جديد نشرته شركة Quest Mobile، أفضل أربعة هواتف ذكية مبيعا في السوق الصينية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي 2020.


شهد تطبيق المراسلة الفورية سيجنال Signal، زيادة هائلة في عمليات التثبيت والاستخدام مؤخرًا من قبل المستخدمين المهتمين بالخصوصية الذين يريدون نظاما أساسيا أكثر أمانا من واتسآب للتواصل مع الأصدقاء والأحباء وزملاء العمل.


خفضت شركة نوبيا nubia، التابعة لشركة ZTE الصينية للإلكترونيات، سعر هاتف الألعاب Red Magic 5S، من خلال متجرها الرسمى عبر الإنترنت، الذي يمتاز بنظام تبريد تم إصلاحه بغرفة بخار مطلية بالفضة.


كشفت شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "نوكيا" عن هاتف Nokia 1.4 الجديد، الذي يحتوي على تحسيات كبيرة للشاشة، من حيث الحجم، إلى جانب سعة البطارية، ويأتي بسعر 99 يورو (أي ما يعادل 1,871 جنيها مصريا).
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