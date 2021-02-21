الدستورية العليا: الرئيس السيسي أول من حذر من خطورة الإرهاب.. لميس الحديدي: عمرو أديب نجا من الموت بأعجوبة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي..



قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن كلمة الرئيس السيسي كانت محل تقدير لجميع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

وزارة التعليم العالي تبعث رسالة للطلاب وأصحاب الهاشتاجات قال عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الامتحانات والدراسة ستعود من يوم 27 فبراير وفقا للنظم واللوائح الخاصة بالجامعات، معقبا أن هناك كليات بدأت الامتحانات قبل التوقف وسيتم تكميلها وأخري لم تبدأ بعد.



التعليم العالي تكشف الحد الأقصى لحضور الطلاب خلال الترم الثاني قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة بدأت في تطبيق نظام التعليم الهجين، وذلك بداية من العام الدراسي الحالي، حيث تم تقسيم المحاضرات مابين الحضور الفعلي والأون لاين، منوها بأن الحد الاقصي لحضور الطلاب في الكليات النظرية هو يومين فقط.





قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن وزارة الصحة وفرت الأطقم الطبية في المنافذ والمطارات، خاصة شرم الشيخ والغردقة؛ نتيجة طلب بعض الدول ، تحليل pcr ، من مواطنيها ، قبل مغادرة المطار، معقبا: "تم توفير الاطقم الطبية ، ومكان مخصص لهم يتم فيه إجراء تحاليل الـ pcr.







قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صدَّق على إعطاء كل أسرة في العقار المائل بالاسكندرية ، شقة جديدة ، في مشروع بشاير الخير.





كشف خيري رمضان، عن بعض تفاصيل إصابة الإعلامي عمرو أديب في حادث السيارة التي تعرض لها قبل أيام، قائلًا: "تألم كثيرًا عقب الحادث الذي تعرض له".









قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن العدالة المصرية متميزة تصل لكل مواطن مصري وليس هناك مواطن مصري يشكو من العدالة، والعدالة المصرية بخير .