عاجل
الحكم على المتهمين في قضية تصوير قاعدة بلبيس أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس للصحة يوجه نداءً عاجلا للمواطنين قبل عيد الأضحى.. والصحة: لا صحة لعدم توافر الجرعة الثانية من أي لقاح بدون أدوية حيل سريعه تخلصك من الحموضة السيسي يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.. ونواب: مصر تولي اهتماما كبيرا للأمن الغذائي.. الدولة تحدت كل الظروف ونجحت في إدارة ملف السلع انقذونا.. أهالى عزبة دنقل فى نجع حمادى يشكون انقطاع المياه لعدة أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي : 

استقرار أسعار الدولار فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين 12-7-2021

استقرت  أسعار الدولار  بمستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 12-7-2021، دون أي تغيير منذ الخميس الماضي، وذلك على مستوى البنوك العاملة في مصر.


وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.


ووصل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو المصرف العربي الدولي AIB نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

 

الجرام يقترب من 800 جنيه.. ارتفاع صادم في أسعار الذهب اليوم الإثنين 12-7-2021

 

يقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.


أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 786 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 898 جنيها.

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 786  جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18  : 674 جنيها


اقرأ أيضا

سعر الذهب في مصر اليوم 6-7-2021

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 524 جنيها

اقرأ أيضا:

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 781 جنيها "دون مصنعية"

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 12 يوليو 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.


 

 

 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 12 يوليو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 920جنيها للطن

أسمنت النصر 880 جنيها للطن

أسمنت السويس 905 جنيهات للطن

اسمنت السويدي 930 جنيها للطن

اسمنت حلوان 920 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 875 جنيها للطن

أسمنت سيناء 850 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 800 جنيه للطن

أسمنت  المخصوص 880 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف  850 جنيها للطن

 

 

خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف.. أرقام تهمك

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

ووضعت الشرطة المصرية، أرقام طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

 

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات  تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإسعاف 123 
-رقم  خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- رقم   الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
- رقم   مرور أكتوبر 38355532
-رقم    الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
-رقم   الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
- رقم  الحماية المدنية بالجيزة 37610258

 

 

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم ثاني أيام ذي الحجة

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر 3:19 ص
الشروق 5:02  ص
صلاة الظُّهْر 12:01م
صلاة العَصر 3:37 م
صلاة المَغرب 6:59 م
صلاة العِشاء 8:30 م


مواقيت الصلاة في الجيزة 

صلاة الفجْر 3:19 ص
الشروق 5:03 ص
صلاة الظُّهْر 12:01 م
صلاة العَصر 3:37 م
صلاة المَغرب 6:59 م
صلاة العِشاء 8:30 م

 


 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 3:19 ص
الشروق 5:05 ص
صلاة الظُّهْر 12:06 ص
صلاة العَصر 3:45 م
صلاة المَغرب 7:07 م
صلاة العِشاء 8:40 م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:30 ص
الشروق : 5:09 ص
الظُّهْر : 12:01  م
العَصر: 3:30 م
المَغرب: 6:53 م
العِشاء : 8:20 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:10 ص
الشروق: 4:52 ص
الظُّهْر: 11:49 ص
العَصر: 3:23 م
المَغرب: 6:45 م
العِشاء: 8:16 م

 

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 12-7-2021

 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 12-7-2021  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 26 و 27 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 32 و33  جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 31- 33 جنيهًا للكيلو

البانيه : 65 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي :  50 جنيها للكيلو

الدواجن  الامهات البيضاء :  بين 20 و21 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12-7-2021  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 12-7-2021  فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من 4 -6 جنيهات
كتكوت ساسو: 3- 3.25  جنيه 

 

أسعار البيض اليوم الاثنين 12-7-2021  في السوق المحلية: 
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 41 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 44 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي فكان اليوم 47  جنيها.

 

أسعار البط اليوم الاثنين 12-7-2021  في السوق المحلية: 
أسعار البط اليوم ترواحت بين 44- 45  جنيهًا للكيلو.

 

اسعار مواقيت الصلاة الدواجن أرقام الطوارئ اسعار الذهب الدولار الحديد والأسمنت

ترشيحاتنا

أهداف قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.. تعرف عليها

أخبار التكنولوجيا.. سيجنال يهز عرش واتساب بخصائص جديدة للرسائل الصوتية.. وشركة Asus تستعد لإطلاق أجهزة للطلاب بأسعار مناسبة

فضل العشر من ذي الحجة.. احذر خسارته لـ10 أسباب

أخبار الفن.. وفاة شقيق الفنان رامي صبري.. كيف تنبأ مظهر أبو النجا بوفاته؟

أخبار الرياضة ..10 ارقام من نهائي يورو 2020 .. أحمد سليمان: الدوري زمالكاوي بنسبة 70%.. كواليس حوار كارتيرون ..موقف حضور الجماهير لنهائي أفريقيا

393 ألف طالب بالثانوية العامة يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ