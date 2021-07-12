مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي :

استقرار أسعار الدولار فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين 12-7-2021

استقرت أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 12-7-2021، دون أي تغيير منذ الخميس الماضي، وذلك على مستوى البنوك العاملة في مصر.



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.



ووصل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو المصرف العربي الدولي AIB نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

الجرام يقترب من 800 جنيه.. ارتفاع صادم في أسعار الذهب اليوم الإثنين 12-7-2021

يقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.



أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 786 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 898 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 786 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 674 جنيها



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سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 524 جنيها

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أسعار الحديد اليوم الاثنين 12 يوليو 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.





وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 12 يوليو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 920جنيها للطن

أسمنت النصر 880 جنيها للطن

أسمنت السويس 905 جنيهات للطن

اسمنت السويدي 930 جنيها للطن

اسمنت حلوان 920 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 875 جنيها للطن

أسمنت سيناء 850 جنيها للطن

أسمنت أسوان 800 جنيه للطن

أسمنت المخصوص 880 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف 850 جنيها للطن

خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف.. أرقام تهمك

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

ووضعت الشرطة المصرية، أرقام طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإسعاف 123

-رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

-رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم ثاني أيام ذي الحجة

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر 3:19 ص

الشروق 5:02 ص

صلاة الظُّهْر 12:01م

صلاة العَصر 3:37 م

صلاة المَغرب 6:59 م

صلاة العِشاء 8:30 م



مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر 3:19 ص

الشروق 5:03 ص

صلاة الظُّهْر 12:01 م

صلاة العَصر 3:37 م

صلاة المَغرب 6:59 م

صلاة العِشاء 8:30 م





مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 3:19 ص

الشروق 5:05 ص

صلاة الظُّهْر 12:06 ص

صلاة العَصر 3:45 م

صلاة المَغرب 7:07 م

صلاة العِشاء 8:40 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:30 ص

الشروق : 5:09 ص

الظُّهْر : 12:01 م

العَصر: 3:30 م

المَغرب: 6:53 م

العِشاء : 8:20 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:10 ص

الشروق: 4:52 ص

الظُّهْر: 11:49 ص

العَصر: 3:23 م

المَغرب: 6:45 م

العِشاء: 8:16 م

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 12-7-2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 12-7-2021 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 26 و 27 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 32 و33 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 31- 33 جنيهًا للكيلو

البانيه : 65 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الامهات البيضاء : بين 20 و21 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12-7-2021 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 12-7-2021 فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : من 4 -6 جنيهات

كتكوت ساسو: 3- 3.25 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 12-7-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 41 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 44 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي فكان اليوم 47 جنيها.