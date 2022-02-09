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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة : لماذا يعاني مرضى أوميكرون من أعراض مختلفة.. فوائد شرب الحلبة قبل النوم.. هكذا يؤثر الإكثار من تدخين القنب على متعاطيه

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

الحقها بسرعة .. إليك أعراض التهاب الزائدة الدودية
 

تعد الزائدة الدودية من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين البشر فى مختلف أنحاء العالم وتتطلب تدخل طبي سريع قبل أن تنفجر وتسبب الكثير من المضاعفات الخطيرة.

 

هكذا يؤثر الإكثار من تدخين القنب على متعاطيه

 

تعتبر الماريجوانا أو الحشيش هي أسماء مختلفة لعشب الذي يأتي من نبتة القنب، وقد يلجأ بعض الأشخاص لتدخين القنب للمتعة والاستجمام، وبالرغم من ان القنب يستخدم في العديد من الادوية الطبية، إلا ان تدخين القنب يمكن ان يتسبب في العديد من الأضرار.

 

يخدعوك.. 4 أبراج لا ترتبط بهم عاطفيا
 

بعض نوبات الحزن والبكاء وخيبات الأمل هي جزء لا يتجزأ من العلاقات، وبعض العلاقات تبقى مدى الحياة، والبعض الآخر ينهار في غضون أيام.

 

لماذا يعاني مرضى أوميكرون من أعراض مختلفة

 

أوضحت دراسة جديد أن أعراض متغير أوميكرون تختلف من مريض لأخر؛ حيث أن أحد أبرز الأشياء حول متغير أوميكرون Omicron هو أنه يؤدي إلى أعراض شبيهة بالبرد أكثر اعتدالًا، على عكس المتغيرات السابقة، لا يؤدي أوميكرون إلى عدوى تنفسية حادة ولا يتسبب في فقدان الشم والذوق، وهو ما كان بارزًا في حالة متغير دلتا

 

أبرزها العقرب والدلو.. 4 أبراج فلكية تنتقد الآخرين كثيرا
 

كشف تقرير جديد عن أبراج يحبون انتقاد الآخرين ولديهم عقدة التفوق، وتصبح مهاراتهم هي هدم مشاعر الآخرين.

 

مشروب غير متوقع يعالج تكيس المبايض
 

متلازمة تكيس المبايض هي حالة تصيب عددًا كبيرًا من النساء على مستوى العالم، بينما تواجه بعض النساء فترات غير منتظمة نتيجة اضطراب نمط الحياة، وتكافح أخريات لإنقاص الوزن وحتى محاربة حب الشباب الهرموني. 

 

فوائد شرب الحلبة قبل النوم.. للبشرة والتخسيس
 

هناك العديد من فوائد شرب الحلبة قبل النوم والتي قد لانعلمها؛ حيث أن الحلبة تعتبر أحد أهم أنواع الأعشاب التي تتميز بطعمها اللذيذ، ويمكن تناولها سادة أو يتم شربها مع الحليب، فإن كنت من عشاق الحلبة فعليك بقراءة السطور التالية.
 

اكتشف الطريقة الصحيحة لعلاج التهاب اللثة بالملح
 

يعد التهاب اللثة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين الجميع  وتسبب الألم الشديد خاصة في الليل؛ حيث أظهرت دراسة معالجة التهاب اللثة بالماء المالح أن استخدام شطف الماء المالح يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في التئام اللثة الملتهبة . الملح مطهر طبيعي يساعد جسمك على التئام نفسه.

 

أعراض وأسباب وطرق علاج السكتة الدماغية
 

تحدث السكتة الدماغية عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض؛ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

 

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض الصرع
 

يعد الصرع من أخطر الأمراض التى تصيب الجهاز العصبي للإنسان وتتسبب في حدوث بعض التشنجات وغياب السيطرة على الجسم مما يعرض الإنسان للسقوط على الأرض عند حدوث نوبة الصرع.

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