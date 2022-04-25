نشرة المرأة| اليرقان عند حديثي الولادة.. وعلامات الإصابة بالخرف.. أعراض انتبهى إليها

نشر موقع صدى البلد أخبارا مهمة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

فوائد صحية للتفاح الأحمر والأخضر لصحتك فهو يحمل العديد من الفوائد الصحية أبرزها المساعدة على الهضم والتخفيف من الإمساك ومشاكل الأمعاء إليك أبرز فوائد التفاح الأخضر لصحتك وفقا لموقع هيلث.

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الاثنين الموافق 25-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

يعد اليرقان حالة تؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين. وهو شائع في كل من الأطفال والبالغين. ومع ذلك ، قد يسبب اليرقان عند الأطفال حديثي الولادة قلقًا لدى الوالدين.

وفقا لموقع هيلث يحدث اليرقان لدى طفلك في الغالب بسبب الإفراط في إنتاج صبغة تسمى البيليروبين في الجسم. ترجع زيادة كمية البيليروبين بشكل رئيسي إلى تكسر خلايا الدم الحمراء الزائدة الموجودة في الجسم قبل الولادة.

يعد الخرف هو أحد هذه الحالات التي يمكن أن تعرقل بشكل خطير حياة الشخص وروتينه اليومي إليك أبرز أعراض الإصابة به وفقا لموقع هيلث

أعشاب وتوابل قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف والذي يعتبر تحديًا كبيرًا حيث يهدف العلاج غالبًا إلى تخفيف الأعراض مؤقتًا ولكن لا يهدف إلى منعه إليك قائمة ببعض الأعشاب والتوابل التي قد تساعد وفقا لموقع بولد سكاى الهندي في تقليل خطر الإصابة بالخرف