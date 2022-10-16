أخبار الرياضة.. موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك .. بركات يتحدث عن سلبيات كولر ..تعليق رضا البلتاجي على ركلة جزاء الترجي أمام بلاتو يونايتد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية ولعل أهمها الحديث عن مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري ولقاء الزمالك أمام فلامبو في دوري أبطال إفريقيا .

أهم اخبار اليوم 16-10-2022

هاني حتحوت يكشف سر احتفال أحمد عبد القادر بهدفه في المنستيري .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، أن فوز النادي الأهلي اليوم أمام الاتحاد المنستيري مهم خلال مشواره نحو التتويج لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

نجم الأهلي السابق عن مارسيل كولر: "هحكم عليه في الماتشات الكبيرة"

علق عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق على تأهل الأهلي بقيادة مارسيل كولر إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

بركات يكشف سلبيات أداء الأهلي مع مارسيل كولر

كشف محمد بركات نجم الأهلي السابق سلبيات أداء الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك

كشف محمد بركات نجم الأهلي السابق موقف النادي الأهلي من دفع غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قبل مواجهة السوبر ضد الزمالك.

رجب عبد القادر يكشف حقيقة استقالة مجلس المصري البورسعيدي

قال رجب عبدالقادر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن مجلس الإدارة اعترض على عدم خوض مباريات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد على استاد الجيش ببرج العرب.



تعليق رضا البلتاجي على ركلة جزاء الترجي أمام بلاتو يونايتد .. فيديو

علق رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق، على ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، في مباراة مباراة الترجي التونسي و بلاتو يونايتد النيجيري في دور الـ32 من بطولة دوري ابطال أفريقيا التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية.



نجم الأهلي السابق يتغنى بـ حمدي فتحي ويكشف الفارق بين كولر وموسيماني

أثنى حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق على حمدي فتحي لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

محتاج تطور من نفسك.. نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة خاصة لـ قفشة

وجه حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق نصيحة خاصة لمحمد مجدي قفشة صانع ألعاب الأهلي.

أبطال العالم لكرة السرعة يستغيثون برئيس الوزراء

تقدم مجموعة من أبطال العالم المصريين لكرة السرعة باستغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وطالبوه بالتدخل لإيقاف ما وصفوه بالأزمة الكبرى التي ستطيح بتاريخ مصر في كرة السرعة التى ابتكرها الراحل محمد حسين لطفى وتحتضن مصر اتحادها الدولى.

غير موفق.. مدير صندوق مكافحة المخدرات ينتقد طريقة احتفال أحمد عبدالقادر

وجه الدكتور عمر عثمان مدير صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان النقد لـ أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي بعد احتفاله بهدف في مرمى اتحاد المنستيري التونسي التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

أخبروني أنه توفى .. والد سعد محمد يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان

أعرب سعد محمد لاعب نادي دكرنس سعادته بالقيد في نادي دكرنس رغم إصابته بالسرطان .

مواعيد مباريات اليوم الاحد الناري 16-10-2022 .. كلاسيكو الارض ..ومحمد صلاح ضد هالاند



يستعد عشاق الكرة العالمية لجرعه جديدة من الاثارة والتشويق في منافسات اليوم اليوم الأحد 16- 10 - 2022 حيث تقام اليوم العديد من المواجهات النارية بين اقوي فرق القارة الاوروبية ولعل اهمها لقاء ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي هالاند فى الدوري الإنجليزي، بجانب كلاسيكو الكرة الارضية بين ريال مدريد و برشلونة فى الدوري الإسباني.