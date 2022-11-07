حدث ليلا| الاتحاد الأوروبي: مصر أصبحت مركزا للطاقة المتجددة.. التموين: سيتم مصادرة الأرز مجهول المصدر وبشرى لإضافة المواليد.. مديرة صندوق النقد تشيد بخطوات مصر الاقتصادية وتصفها بالذكية

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار:

كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تأثر السلع والمواد الغذائية بالتغيرات المناخية. وقال على المصيلحي، إنه الصومال مر عليها فترة جفاف بسبب التغيرات المناخية، والزراعات جفت، حيوانات نفقت، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمعونات غذائية لأهالي الصومال.

طالب آلاف الفيفا بإخراج إيران من نهائيات كأس العالم بعد أن اعترفت بتزويد روسيا بـ طائرات كاميكازي بدون طيار لشن هجوم على أوكرانيا.

زف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشري سارة بشأن أسعار الارز في الاسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.

في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقعت أحداث الجريمة البشعة التى أقدمت فيها زوجة وعشيقها بالتخطيط لقتل زوجها، من أجل استمرار علاقتهم الآثمة التى تعطلت بعد عودة الزوج من العمل خارج البلاد.

في أعقاب مطالبة إيتمار بن غفير، عضو الكنيست اليميني المتطرف، وأحد أكثر الأشخاص تطرفا في إسرائيل، بحقيبة الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم استقرار بعمل تخطت أعلى مستوى في تاريخها ، إذ ان أسعار الذهب في مصر محل اهتمام الكثير من الشباب والمهتمين ، على خلفية ارتفاع أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية ليسجل 24.29 للشراء في البنك

عادات يومية شائعة يقوم بها الكثير منا قد تضر أكثر مما تنفع أبرزها النوم ، على الجانب الأيمن وطريقة حمل الهاتف إليك مجموعة من العادات الأخرى وفقا لموقع برايت سايد: 1. النوم على الجانب الأيمن النوم على الجانب الأيمن يؤثر على عمل الجهاز الهضمي ، وخاصة لمن يعانون من الحموضة وذلك لأن معدتنا تقع على الجانب

وأكد المصيلحي أن هناك انفراجة مقبلة في الدواجن خلال الفترة المقبلة، نتيجة علف جديد، لافتا إلى أن اللحم البرازيلي من أفضل أنواع اللحوم في العالم.

لماذا نهى النبي من سب الأموات ؟، لا شك أن كل ما يتعلق بالموتى وأهل القبور من الأمور التي تثير انتباه وفضول وسؤال الكثير من الناس، سواء عن حالهم أو مآلهم وما يصلهم وما يرجونه ، وشعورهم بالأحياء

كشف كتاب «في بيوت الحبايب.. الأبناء يفتحون خزائن الأسرار»، للكاتبة زينب عبد اللاه، عن رسائل الفنانة زينات صدقي إلى الله

علق الإعلامي محمد شبانة، على الأنباء التي تتردد عن عودة أحمد فتحي للاعتزال في الأهلي.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-15 إس جراء خلل فني أثناء مهمة تدريبية.

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن دخول النادي الأهلي بقوة في صفقة لاعب فيوتشر، محمد رضا بوبو. وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الأهلي يجهز بقوة لضم محمد رضا بوبو، مقابل لاعبين وإعارات ومبلغ مالي، وهناك كلام قوي جدًا ليكون "بوبو" رابع وسط الملعب إلى جانب

أكد رضا عبد العال محلل برنامج البريمو ، أن محمد صلاح، المحترف المصري الدولي في صفوف ليفربول الإنجليزي، لا يقارن بأي لاعب مصري على الإطلاق بعد حجم الإنجازات التي يحققها في الفترة الماضية عالميًّا.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام، تستعد لتسريح عدد كبير من الموظفين هذا الأسبوع.

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تستعد لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية، بعد أن حث رئيس بلدية كييف السكان على الاستعداد لأسوأ سيناريو من خلال إعداد خطط طارئة لمغادرة المدينة

يخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لطرح مبادرة جديدة لدى وصوله اليوم الاثنين، إلى مدينة شرم الشيخ، لحضور قمة المناخ كوب 27 .

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ما يتردد عن وجود حسابات ليس محجوز عليها كلام غير صحيح علي الاطلاق، مؤكدا أن الحجز يكون من جانب البنك المركزي، وهو ما يعني الحجز علي جميع أرصدة النادي، وبمجرد الحجز بيكون هناك إقرار ذمة مالية بالحسابات، وأيضا كشف سرية الحسابات وبنقدم طلب نقول موافقين فيه.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، بعد أن أكد المسؤولون الصينيون في مطلع الأسبوع التزامهم باتباع نهج صارم لاحتواء فيروس كورونا

في بعض الأحيان تقوم بحظر صديق أو قريب لك على فيسبوك Facebook، بعدها تدرك أنك تريده في حياتك مرة أخرى وإرجاعه مرة أخرى على منصة التواصل الاجتماعي، لذلك سنوضح الطريقة بأسهل ما يمكن.

أشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرا لتحسين وتطوير الإنفاق العام، وفتح الاقتصاد أمام مشاركة القطاع الخاص.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي إن الفترة المقبلة ستشهد فتح باب إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا، بحيث تستطيع الأسرة المكون من أب وأم إضافة الأطفال بحد أقصى فردين.

07/11/2022 02:00 ص

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الاثنين، عن كيفية حصول مصر على قرض من الصندوق النقد الدولي، وموعده وفترة السماح لسداده.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي أنه سيتم مصادرة الأرز مجهول المصدر والذي تم تخزينه في أماكن غير مسجلة لدى هيئة السلع التموينية وذلك بناء على القوانين المنظمة للتجارة.

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولجا ستيفانيشينا، عن عزم بلادها في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024.

لم يعبأ الشاب الذى لم يتعدي العقد الثاني من العمر بتعاليم الدين والمجتمع والأعراف، بعدما زين له الشيطان التعدي جنسيا على شقيقته الصغرى التى تعد من محارمه، وبدلا من ان يكون هو أول من يدافع عن شرفها، يتحول إلى ذئب بشري ينهش في عرضها.

سلطت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية الضوء على 8 جوانب وقضايا هامة يجب متابعتها عن كثب خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، والذي بدأت فعالياته اليوم الأحد وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أن التجارب العسكرية الأخيرة التي أجرتها كانت ردا على التحركات العسكرية الاستفزازية من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

أثنى أحمد حسام ميدو على الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي بعد تسجيله لهدفين خلال مواجهة توتنهام..المزيد

أكد الاتحاد الأوروبي على دعمه عدد كبير من المشاريع في إفريقيا، وبشكل خاص في مصر، التي تستضيف قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ.