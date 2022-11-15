حدث ليلًا| قرار من الخطيب بشأن حضور جماهير الأهلي للمباريات.. الأعلى للآثار: سنكون جاهزين لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال أشهر قليلة.. نقل نادين نجيم للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار:
حسام موافي يكشف علاقة إفراز الكورتيزون بصلاتي الفجر والعصر.. فيديو
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه يتمنى أن تضبط مصر أعمالها على الصلاة؛ أي يعمل الإنسان في الصباح الباكر، وينام بعد العشاء
قرار من الخطيب بشأن حضور جماهير الأهلي للمباريات
قال الإعلامي محمد فاروق إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قررت تشكيل لجنة لإدارة أزمة دخول مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري الممتاز خاصة بعد أزمة التذاكر التي نشبت مؤخراً..المزيد
نهال عنبر: والدتي كانت هتقاطعني بسبب التمثيل.. فيديو
قالت الفنانة نهال عنبر، إن عائلتها كانت تعارضها فى دخولها عالم الفن فى بداية مشوارها الفنى وخاصة والدتها كانت تقف ضدها بشدة وقامت بفعل أشياء كثيرة لتمنعها من الفن.
الأعلى للآثار: سنكون جاهزين لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال أشهر قليلة.. فيديو
أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، مصطفى وزيرة أمين عام المجلس الأعلى للأثار، أنه سيكون هناك تطوير شامل لمنطقة الأهرامات ومحيطها، وذلك من أجل تأهيلها للنشاط السياحي.
الري: التغيرات المناخية تؤثر على الشعوب الأفريقية بسبب موجات الجفاف
كشف محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، تفاصيل إطلاق مبادرة دولية العمل من أجل التكيف فى قطاع المياه والقدرة على الصمود بـ قمة المناخ COP 27 اليوم.
قرار عاجل من الأهلي بشأن مصير حسين الشحات
أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة النادي الأهلي استقرت على تجديد عقد حسين الشحات جناح الفريق الأحمر في الفترة القادمة خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة..المزيد
القرار في يد فيريرا.. آخر تطورات صفقة عبد الرحمن مجدي
أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسئولو نادى الزمالك ينتظرون عرض عبد الرحمن مجدى، جناح فريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى، على البرتغالى جوسفالدو فيريرا ..المزيد
زيلينسكي: القوات الروسية دمرت كل البنى التحتية الحيوية في خيرسون
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قدمت كل البنى التحتية في مدينة خيرسون الأوكرانية قبل الانسحاب منها.
خاصمت ابني 60 يوما.. نهال عنبر تكشف علاقاتها بأبنائها وأحفادها| فيديو
قالت الفنانة نهال عنبر، إن عائلتها كانت تعارضها فى دخولها عالم الفن فى بداية مشوارها الفنى وخاصة والدتها كانت تقف ضدها بشدة وقامت بفعل أشياء كثيرة لتمنعها من الفن.
الأمطار ستكون 10 أضعاف.. الأرصاد: وقف الدراسة بالإسكندرية «متوقع» بسبب التغيرات المناخية
أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتوقف الدراسة فى الإسكندرية خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب الأمطار، موضحة أن مصر دخلت حيز التغيرات المناخية، والتى سيكون لها تأثير كبير عليها.
كلام نهائي.. موقف ماني من المشاركة مع السنغال أمام هولندا في المونديال| فيديو
أكد الاسان ندور، لاعب سانت اتيان الفرنسي ومنتخب السنغال الأسبق، ، إن منتخب بلاده، قادر على تحقيق نتائج مميزة بمونديال 2022.
سوناك: لن يكون هناك أي تطبيع مع سلوك بوتين
قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية لن تطبع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى يعلن انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا
محامي عبدالله السعيد: ننتظر حكم الفيدرالية السويسرية عقب تظلم الأهلي
كشف شريف العطيفي عضو فريق الدفاع عن اللاعب عبد الله السعيد انه حتى الان تم الحجز على ارصدت اللاعب من قبل مسئولى النادى الاهلى .
وزيري: انتهاء نقل ما يزيد عن 80% من الآثار إلى المتحف المصري الكبير
قال الدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للأثار، إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المتحف المصري الكبير بنسبة 100%.
إنفلونزا حادة.. نقل نادين نجيم للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية
نقلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الى المستشفى، وذلك لعدم تحسن وضعها الصحي، بعد معاناتها جسدياً بسبب نوع من الانفلونزا الحاد الذي أصيبت به.
عند طلب ممارسة العلاقة الزوجية.. الإفتاء: النبي أوصى الرجل بأمرين
عند طلب ممارسة العلاقة الزوجية ، لا شك أنها من أكثر المسائل التي فيها كثير من اللبس والاستفهام عند كثير من الأزواج والزوجات، الذين لا يعرفون ما لهم من حقوق وما على كل منهم من واجبات تجاه الآخر
نوال الزغبي تخرج عن صمتها وتنفي هجومها على شيرين وحسام حبيب
خرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات التي تعتمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي تنتقد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب
هل تدخل محمد صلاح في أزمة عبد الله السعيد.. صحفي إنجليزي يوضح
قال الصحفي الإنجليزي نيك ميلر بـ ذا أثليتيك فى تصريحات خاصة لـ ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني ، أن محمد صلاح ليس له أى دور بشأن الحوار الذي تم إجراؤه مع عبد الله السعيد.
الصين تكشف تفاصيل القمة بين بايدن وشي جين بينج
قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينج، أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن أن الصين ستعمل على إعادة التوحيد بينها وبين تايوان بشكل سلمي.
انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا
انطلقت منذ قليل، أعمال قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، وذلك وسط حضور قادة وزعماء دول العالم.
ولي العهد السعودي يرأس وفد المملكة في قمة العشرين.. شاهد
ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة قادة مجموعة العشرين التي بدأت اليوم الثلاثاء، في جزيرة بالي الإندونيسية.
إيلون ماسك يطرد موظفا كبيرا في تغريدة على تويتر
في مشهد آخر من أغرب مشاهد إدارته للأمور، قام الملياردير «إيلون ماسك» بطرد موظف في تويتر في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن شكك في تصريحات ماسك الأخيرة.
للمرة الثانية.. مايان السيد تتعاون مع يسرا في رمضان 2023
كشفت الفنانة مايان السيد عن مشاركتها في مسلسلها الجديد برفقة النجمة الكبيرة يسرا، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، وذلك خلال حوارها في برنامج ET بالعربي ، التي تقدمة الإعلامية ريم ميلاد.
زيلينسكي يحذر قمة العشرين من كارثة إشعاعية في أوكرانيا
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قمة العشرين، من أن روسيا تهدد المنطقة بكارثة إشعاعية خطيرة من خلال تواجد قواتها في محطة زابوريجيا النووية.
مايك بنس: الشعب الأمريكي سيكون لديه بدائل أفضل من ترامب في المستقبل
قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن الشعب الأمريكي هو من يحدد هل يمكن أن يعود الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، معبرًا عن اعتقاده أنه سيكون لدى الشعب الأمريكي بدائل أفضل في المستقبل. وأضاف بنس- في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أنه يدرس ما إذا كان سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة
الرئيس الإندونيسي في قمة العشرين: 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم
انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين في إقليم بالي بإندونيسيا. وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكي ويدودو- في كلمة الافتتاح- أن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مشيرا إلى أن أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية. وحث ويدودو- وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- القادة والزعماء
قمة المناخ cop27.. نقاشات جادة بشأن مستقبل المياه وتجنب كوارث الندرة والجفاف
تواصل قمة المناخ، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 فعالياتها، بمشاركة وحضور 120 .. المزيد ..
لضخامة الإنتاج.. كريم عبدالعزيز يؤكد خروج الحشاشين من دراما رمضان 2023
أكد الفنان كريم عبد العزيز، الأخبار التي تم تداولها مؤخرا، حول خروج مسلسل الحشاشين من السباق الرمضاني 2023، وذلك خلال حواره في برنامج MBC Trending الذي تقدمة الإعلامية بسنت شمس.
محاكمة قتلة شاب "آراب أيدول " .. اليوم
تواصل محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، اليوم جلساتها لمحاكمة المتهمين بـ قتل الشاب أمجد، والمعروف إعلاميا بـ شاب أراب أيدول، لـ 15 نوفمبر المقبل.