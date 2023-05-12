أخبار التوك شو | الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس .. سماء غزة تشتعل بالقصف والرد يطال تل أبيب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عوض تاج الدين: نستهدف تطبيق التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات

قال عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة والقيادة السياسية تولي المنظومة الصحية، اهتماما بالغا، ونستهدف تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كل محافظات الجمهورية.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 12-5- 2023

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 12-5- 2023.

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن اشتعال سماء غزة بالقصف والرد يطال تل أبيب، فأنها اللية التي اشتعلت بنار القصف والمنازل التي محيت في ثوان وعداد القتلي في ارتفاع.

ما حقيقة وجود الزنوج في الحضارة المصرية القديمة؟ أثري يكشف

أكد الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن الحضارة المصرية تتعرض لحملات ممنهجة من قبل أقوام محددين، حيث ادعي بعضهم أن الحضارة المصرية تُنسب لأجدادهم، ويقول البعض الأخر أن كائنات فضائية هي من قامت ببنائها وغيرها من الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

تحدث الدكتور شريف جمال، أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني، عن خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وخاصة في هذه الفترة والتي تشهد فيها الشواطئ إقبال كبير من قبل الأفراد، كما أوضح طريقة الحماية منها وأبرز أسباب جفاف العين.

سعر الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 12- 5-2023.

حذَّرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة و البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية.

شعبة الذهب توضح الكمية المسموح حيازة المواطنين لها من الخارج بعد قرار الإعفاء

رد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على سؤال :" ما الكمية الذهبية المسموح دخول المواطنين بها وحيازتها من الخارج بعد تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب".