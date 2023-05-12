عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس .. سماء غزة تشتعل بالقصف والرد يطال تل أبيب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عوض تاج الدين: نستهدف تطبيق التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات
قال عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة والقيادة السياسية تولي المنظومة الصحية، اهتماما بالغا، ونستهدف تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كل محافظات الجمهورية.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 12-5- 2023

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 12-5- 2023.

 

 سماء غزة تشتعل بالقصف والرد يطال تل أبيب

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن اشتعال سماء غزة بالقصف والرد يطال تل أبيب، فأنها اللية التي اشتعلت بنار القصف والمنازل التي محيت في ثوان وعداد القتلي في ارتفاع.

 

ما حقيقة وجود الزنوج في الحضارة المصرية القديمة؟ أثري يكشف

أكد الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن الحضارة المصرية تتعرض لحملات ممنهجة من قبل أقوام محددين، حيث ادعي بعضهم أن الحضارة المصرية تُنسب لأجدادهم، ويقول البعض الأخر أن كائنات فضائية هي من قامت ببنائها وغيرها من الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة.

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

 

4 مخاطر يسببها التعرض المباشر للشمس.. وحل سحري لتجنبها

تحدث الدكتور شريف جمال، أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني، عن خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وخاصة في هذه الفترة والتي تشهد فيها الشواطئ إقبال كبير من قبل الأفراد، كما أوضح طريقة الحماية منها وأبرز أسباب جفاف العين.

 

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 12- 5-2023

سعر الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 12- 5-2023.

 

رياح وأمطار.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو اليوم

حذَّرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة و البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية.

 

شعبة الذهب توضح الكمية المسموح حيازة المواطنين لها من الخارج بعد قرار الإعفاء

رد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على سؤال :" ما الكمية الذهبية المسموح دخول المواطنين بها وحيازتها من الخارج بعد تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب".

لـتأمين الصحي الشامل اسعار الخضراوات غزة الحضارة المصرية القديمة الأرصاد التعرض المباشر للشمس سعر الدولار العملات الاجنبية حالة الجو اليوم شعبة الذهب مفاجأة سارة للمصريين قرار الإعفاء الجمركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

بث مباشر لمباراة الأهلى والترجى.. 3 قنوات مفتوحة لنقل مواجهة اليوم

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة علي استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة| صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

بشكل ساخر .. محمد هنيدي يعلق على أزمة الفيسبوك

أخبار التعليم.. الرد على استفسارات المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية.. قرار عاجل بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023

حكم زيارة القبور يوم الجمعة .. هل تجوز للنساء؟

القتال يستمر في الخرطوم رغم إعلان المبادئ.. و200 ألف لاجئ خارج البلاد

جامعة حلوان الأهلية: بدء قبول تحويل المصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

دعمه هنيدي ورسم غلاف لحلمي.. قصة علي الراوي ومواقفه الطريفة لرسم المارة

ذكرت بالقرآن الكريم.. جمال شعبان يكشف موقعة الناصية في جسم الإنسان ووظيفتها

الحماية المدنية تنقذ قطا عالقا في مسقط منزل بالمنوفية

فيديو

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ