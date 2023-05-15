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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

الذكاء الاصطناعي يفجر مفاجأة.. يقاوم السيطرة عليه ويهدد 300 مليون وظيفة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي خطر كارثي يهدد وجود البشر

مع التقدم التكنولوجي والتطور الذي لا يتوقف، أصبح للذكاء الاصطناعي دورا متزايدا يوما بعد يوما تسبب بحالة من الجدل والرعب في العالم لأنه أصبح يهدد وجود الإنسان، حيث حذرت دراسة جديدة من خطر كارثي قد يشكله الذكاء الاصطناعي على البشرية، قد يصل إلى تدمير الحضارة الإنسانية.

الذكاء الاصطناعي 

خطر كارثي للذكاء الاصطناعي 

وحسب صحيفة "إندبندت" البريطانية يطرح مؤلف الدراسة، مارك بايلي، من جامعة الاستطلاع القومية الأمريكية (NIU) ما يسمى حجة من الدرجة الثانية وهي تفترض احتمال تصرف الذكاء الاصطناعي كأنه "جنس عاقل ثان"، وسينتهي الأمر إلى تقاسم الكوكب بيننا وبينه.

وحذرت من عدم إدراكنا تماما جوهر الذكاء الاصطناعي الذي يتسلل سريعا إلى حياتنا، وقال بايلي:" ربما سيسعى الذكاء الاصطناعي المستقبلي إلى تشكيل أنظمة أكثر شمولية تتميز بسيطرة ذات قيمة بالغة لتحقيق أهدافها، وعلينا أن نتساءل كيف نحضّر انفسنا لتلك الإمكانية؟".

وفي السياق نفسه، صرح العالم البريطاني ستيوارت راسل بأن ظهور الذكاء الاصطناعي (ِAI) القادر على حل أي مشاكل فكرية يهدد البشرية بكارثة.

وعبر راسل في تصريحات لصحيفة "Times" عن اعتقاده أن البحوث غير المنضبطة في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى حقيقة أننا "أحرزنا تقدما لم نتوقعه نحن أنفسنا"، وقال إن البشرية أخطأت في البداية لأنها لم تفكر في سبب الحاجة إلى اختراع الذكاء الاصطناعي.

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وأضاف أنه من الممكن أن تقاوم الآلات فائقة الذكاء في المستقبل محاولات السيطرة عليها، وقال: "كيف يمكنك الحفاظ على سلطتك على كيانات أقوى منك؟ إذا لم تكن لديك إجابة فتوقف عن البحث، كل شيء بسيط للغاية لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر: إذا لم نتحكم في حضارتنا، فإننا نفقد حق القرار فيما يخص تقرير مصير وجودنا في المستقبل".

وأشار راسل إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي الشامل أي النظام القادر على تنفيذ كل مهمة قد ينفذها الإنسان، قد يتم خلال السنوات العشر القادمة وعبر عن مخاوفه من أن هذه البرامج أثناء حل المشاكل المتعلقة بالمناخ، مثلا، قد تتوصل إلى استنتاج أن أفضل حل لهذه المشكلة هو القضاء على البشرية.

العالم البريطاني ستيوارت راسل

مخاوف حقيقية بشأن التطور المحتمل 

وفي هذا الصدد، قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي، إن التحذيرات التي تطرحها هذه الدراسة والتصريحات التي أدلي بها العلماء تعكس مخاوف حقيقية بشأن التطور المحتمل للذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية.

وأوضح صبري ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل غير منضبط أو خارج السيطرة يمكن أن يشكل تحديًا كبيرًا للبشرية، وتشير الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي المستقبلي قد يسعى إلى تشكيل أنظمة ذات سيطرة ذات قيمة بالغة لتحقيق أهدافه، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه الإمكانية، فمن المهم أن نكون حذرين ونفكر في تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي على المستوى الأخلاقي والاجتماعي والسياسي.

وتابع: بالنسبة لتصريحات العالم ستيوارت راسل، فإنه يعبر عن قلقه إزاء قدرة الذكاء الاصطناعي على حل المشاكل الفكرية بشكل شامل، وقد يتسبب ذلك في تهديد للبشرية، يشدد على ضرورة التحكم والسيطرة على تطور الذكاء الاصطناعي، وإلا فإننا قد نفقد القدرة على تحديد مصيرنا في المستقبل.

ولفت: مع ذلك يجب أن نلاحظ أن هذه المخاوف والتحذيرات لا تعكس بالضرورة الواقع المؤكد للتطورات المستقبلية للذكاء الاصطناعي فإن العديد من العلماء والمهندسين يعملون على ضمان سلامة وفائدة الذكاء الاصطناعي، وتطوير إطار قوانين وأخلاقيات لضمان استخدامه بشكل مسؤول وفعال.

وأكد أن شات GPT أو أي نوع آخر من chat bot لا يهدد وجود الإنسان في المستقبل فالذكاء الاصطناعي يعتبر أداة قوية يمكن استخدامها لتعزيز البشرية وتحسين حياتنا في مجالات مختلفة مثل الطب والعلوم والتكنولوجيا وغيرها، ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لحل التحديات الكبرى التي تواجهنا وتعزيز قدراتنا في مجالات مثل البحث العلمي وتحسين الأنظمة الصحية والتكنولوجية.

وأضاف أنه ينبغي أن يكون هناك توازن وتحكم في تطور الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة استخدامه ومنع أي استغلال غير أخلاقي أو ضرر يمكن أن ينجم عنه ويعمل العلماء والمهندسون والمشرعون على تطوير إطار قوانين وأخلاقيات للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعال.

واختتم قائلا: على المدى البعيد قد يحدث تطور مستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي وقد يترتب عليه تحديات جديدة، ومن المهم أن نستمر في مراقبة وفهم هذه التطورات والتفكير في السبل اللازمة للتعامل معها بشكل آمن ومسؤول، وفي النهاية، يتم توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي بواسطة البشر، وبالتالي نحن المسؤولون عن توجيهه نحو تحقيق فوائد تفيد الإنسانية بشكل عام.

المهندس كيرلس صبري

فقدان 300 مليون وظيفة مستقبلا

وفي وقت سابق، ذكر تقرير صادر عن بنك الاستثمار غولدمان ساكس، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقرير فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقوم بمهام ربع الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن هذا قد يعني أيضا وظائف جديدة وانتعاشًا في الإنتاجية.

وفي النهاية قد يؤدي هذا إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة عالميا بنسبة 7%.

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ويقول التقرير إن الذكاء الاصطناعي، القادر على إنشاء محتوى مشابه بصورة كبيرة لما ينتجه البشر، يمثل "تقدما كبيرا".

وتحرص الحكومة البريطانية على تشجيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والذي تقول إنه "سيؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاجية عبر الاقتصاد"، وقد حاولت الحكومة طمأنة الجمهور بشأن تأثيره.

وقالت وزيرة التكنولوجيا ميشيل دونيلان، لصحيفة صن البريطانية: "نريد التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يكمل الطريقة التي نعمل بها في بريطانيا، ولا يعمل على تعطيلها، مما يجعل توفير وظائف أفضل، بدلا من التخلص من الموظفين".

ويشير التقرير إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي سيختلف بحسب القطاعات المختلفة التي يعمل بها، حيث يمكن استخدامه لإنجاز 46 % من المهام الإدارية و44% من المهن القانونية، لكن هذه النسب ستتراجع في قطاع البناء إلى 6% و4% في قطاع الصيانة.

وذكرت بي بي سي نيوز في وقت سابق أن هناك مخاوف لدى بعض الفنانين من أن توليد الصور بالذكاء الاصطناعي قد تضر بمستقبل عملهم.

قال كارل بينيديكت فراي، مدير مستقبل العمل في مدرسة أكسفورد مارتن بجامعة أكسفورد، لبي بي سي نيوز: "الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه هو أنه لا توجد طريقة لمعرفة عدد الوظائف التي سيتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي".

الذكاء الاصطناعي يهدد البشر

وأضاف أن "ما يفعله تشات جي بي تي، على سبيل المثال، هو السماح لمزيد من الأشخاص ذوي المهارات الكتابية المتوسطة بإنتاج كتابات ومقالات".

وحذر فراي من أن الصحفيين سيواجهون المزيد من المنافسة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأجور، ما لم نشهد زيادة كبيرة جدا في الطلب على مثل هذا العمل.

وأكد أن السنوات القليلة المقبلة، "من المرجح أن يكون للذكاء الاصطناعي التوليدي تأثيرات مماثلة على مجموعة أوسع من المهام الإبداعية".

وفقا لبحث استشهد به التقرير، يعمل 60% العمال في مهن لم تكن موجودة في عام 1940، لكن تشير أبحاث أخرى إلى أن التغيير التكنولوجي منذ الثمانينيات أدى إلى التخلي عن العمال بشكل أسرع مما خلق فرص عمل.

وخلص التقرير إلى أنه إذا كان الذكاء الاصطناعي يشبه التطورات السابقة في تكنولوجيا المعلومات، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل التوظيف على المدى القريب.

وبشأن مخاوف البعض للتخلى عن الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، إن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدا كبيرا للبشر في الوظائف التقليدية.

وأضاف الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، خلال تصريحات خاصه له،  أن الذكاء الاصطناعي لم يصل لمرحلة أن يستبدل الإنسان بشكل كامل، لكن الخطر قادم".

ولفت: "الذكاء الاصطناعي سينهي على وظائف كثيرة تقليدية، وهناك تقارير كثيرة أكدت على ذلك"، مؤكدا: "كثير من الوظائف من الممكن أن تندثر بسبب التطور الكبير الذي يحدث في الذكاء الاصطناعي".

وأوضح الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة،: "هناك تطور رهيب ومتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي".

 الدكتور محمد الجندي
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