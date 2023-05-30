أخبار العالم | محكمة ليبية تقضي بإعدام 23 داعشيا .. كوريا الشمالية تطلق أول قمر صناعي للتجسس.. بايدن وأردوغان يبحثان قضايا حساسة.. ورئيس وزراء اليابان يطرد نجله من منصبه

نشر موقع صدى البلد اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات، على مستوى الصعيد العالمي، نستعرض أهمها خلال الموجز التالي وفيه:

أظهر مسح يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار المتاجر البريطانية ارتفع هذا الشهر ليصل إلى أعلى معدل له منذ بدء تسجيلات الصناعة في عام 2005 ، على الرغم من تباطؤ النمو في أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية ستطلق أول قمر صناعي استطلاع عسكري لها في يونيو حزيران لرصد الأنشطة العسكرية الأمريكية.

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم الاثنين ، في محاولة على ما يبدو لخداع خصومه المحافظين وإعطاء حزبه الاشتراكي المتعثر أفضل فرصة

وندد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، بالعنف في كوسوفو ودعا إلى الحوار.

أطلقت الصين اليوم الثلاثاء سفينة الفضاء المأهولة شنتشو-16 ، مرسلة بذلك ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية في مهمة تستغرق خمسة أشهر.

انتقد الرئيسان الفنزويلي نيكولاس مادورو والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، الاثنين، الولايات المتحدة في لقائهما الثنائي، واصفين الاجراءات العقابية التي تفرضها واشنطن على حلفائهما بغير العادلة

اشتبك عشرات المحتجين مع قوات الأمن في العاصمة السنغالية دكار يوم الاثنين بعد منع نواب وأنصار من زيارة منزل سياسي معارض بارز يحاكم بتهمة الاغتصاب والقذف.

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه سيطرد نجله الأكبر شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي وسط انتقادات متزايدة بشأن صور غير لائقة التقطت في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.

كشف فيتالي كليتشكو، عمدة كييف عن سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية، بعد انطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية.

وجهت الحكومة الروسية وزارة النقل بتوقيع اتفاقية مع العراق للتعاون في مجال النقل البحري ، تماشيا مع وثيقة منشورة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر في مكالمة يوم الاثنين رغبة أنقرة في شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة ....

وقع الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي يوم الأحد على اتفاقية لتعليق سقف الديون مؤقتًا والحد من بعض الإنفاق الفيدرالي من أجل منع التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة.

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني يوم الاثنين عن دعمها للجنود الإيطاليين من وحدة الناتو التابعة لقوة كوسوفو الذين أصيبوا خلال الاشتباكات الأخيرة في كوسوفو

حكم على رئيس السلفادور السابق ماوريسيو فونيس بالسجن 14 عاما لتورطه في مفاوضات مع عصابات خلال فترة إدارته. وأجريت المحاكمة ، التي بدأت في أبريل ، مع فونيس الذي يعيش في نيكاراغوا

تستخدم كوريا الجنوبية صفقة أسلحة بقيمة 13.7 مليار دولار مع بولندا - وهي أكبر صفقة في سيول على الإطلاق - لإرساء الأساس لقوة عسكرية صناعية تأمل شركتا الدفاع في البلدين

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان إن صندوق النقد الدولي لا يزال على اتصال بالسلطات الباكستانية من أجل تمهيد الطريق لاجتماع مجلس الإدارة قبل انتهاء برنامج التمويل في نهاية يونيو.

حكمت محكمة ليبية على 23 شخصًا بالإعدام وسجن 14 آخرين مدى الحياة يوم الاثنين لدورهم في حملة دامية لتنظيم الدولة الإسلامية تضمنت قطع رؤوس مجموعة من المسيحيين المصريين والاستيلاء على مدينة سرت في ..

رفضت هينا رسميًا طلبًا أمريكيًا لعقد اجتماع بين قادة دفاعهم في المنتدى الأمني ​​السنوي القادم في سنغافورة، وفقًا للبنتاغون، يؤكد القرار حدود الانفراج الهش بين القوتين المتنافستين.

أعلنت حركة طالبان في أفغانستان، تدمير 18 منشأة حدودية إيرانية ، مهددة بالاستيلاء على طهران، إذا سمح لهم الشيوخ.