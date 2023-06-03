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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|نوكيا تعلن عن هواتف رخيصة بمواصفات ممتازة.. 4 موديلات قوية تصل الأسواق خلال يونيو

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لمحدودى الدخل.. Nokia تعلن عن هواتف رخيصة بمواصفات ممتازة

أعلنت شركة HMD Global، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، عن زوج من الهواتف الذكية الجديدة تستهدف بهما ذوي الدخل المحدود.

 

الفرق هيصدمك.. اعرف تكلفة هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra الحقيقة

يعد هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أحد أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في السوق، فهو يحتوي على الكثير من الميزات ويتم تسعيره ليعكس مكانته كـ هاتف رائد والجهاز الرئيسي للشركة.

 

استنى متشتريش.. 4 هواتف قوية تصل الأسواق في يونيو 2023

من المقرر أن يشهد شهر يونيو الجاري، إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة، والتي ستعلن عنها بعض العلامات التجارية الشهيرة مثل جوجل وسامسونج ونوكيا وiQoo ، فيما يلي سنوضح لك الهواتف الذكية القادمة المتوقع ظهورها لأول مرة هذا الشهر.

 

يتخطى 10 آلاف جنيه.. موبايل جديد من فيفو يكتسح الأسواق

أطلقت شركة فيفو Vivo، أحدث إصدراتها من الهواتف الذكية تحت اسم Vivo V29 Lite، لعشاق هواتف الفئة المتوسطة، والذي يتميز بمواصفات ومميزات ممتازة إلى جانب تصميم أنيق.

 

موتورولا تطلق سلسلة Razr 40 إلى الأسواق العالمية.. سعر ومواصفات

كشفت موتورولا Motorola، النقاب عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي تحت اسم Razr 40 و Razr 40 Ultra في السوق المحلي لشركتها الأم لينوفو  Lenovo، في الصين، وبعد ساعات قليلة من إطلاقهما، أعلنت الشركة عن إطلاق الثنائي للأسواق العالمية.

 

قائمة بـ هواتف هواوي التي ستحصل على تحديث HarmonyOS 3 الجديد

أعلنت شركة هواوي Huawei، مؤخرا أن هاتفها الرائد Mate 50 وخمسة طرز أخرى سيكونون من أولى الأجهزة الحاصلة على ترقية تحديث نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 3، وستوفر هذه الترقية مجموعة من الميزات الجديدة للأجهزة يتضمن ذلك إخراجا أفضل وأمانا محسنا وواجهة مستخدم أكثر سهولة.

 

أغلى هواتف آبل.. كل ما تريد معرفته عن iPhone 15 Pro Max

يعد iPhone 15 Pro Max القادم من آبل، الهاتف لأكبر والأكثر تميزا في تشكيلة هواتف iPhone للعام الحالي، والذي ستزوده الشركة الأمريكية بمواصفات قوية تجعله من أفضل الهواتف الذكية لعام 2023.

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