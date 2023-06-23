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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تامر حسني يطرح برومو فيلمه الجديد تاج وأمير كرارة يمدح فى مسلسل جعفر العمدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

 

طارق الشناوي يعلن أسماء مديري مهرجان الجونة فى دورته السادسة وموعد افتتاحه

 

أعلن الناقد الفني الكبير طارق الشناوي عن أسماء مديري مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
 

 

يا أبو مخ ألماظ.. رمضان يرد على أمير كرارة بعد إشادته بجعفر العمدة

 

علق الفنان محمد رمضان على تصريحات الفنان أمير كرارة الأخيرة حول مسلسله الأخير جعفر العمدة.

ونشر رمضان فيديو أمير كرارة والذى أكد من خلاله أن جعفر العمدة أفضل مسلسل فى رمضان وعلق على الفيديو قائلا: يا أبو مخ ألماظ.
 

 

سيب وأنا سيب.. مسلسل جديد لأحمد السعدني وهنا الزاهد

 

أعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسلها الجديد سيب وأنا سيب بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد.

وعرضت المنصة جزء من تفاصيل المسلسل وكتبت على صفحتها أن فكرة المسلسل تدور حول" خطوبة فنان مشهور بفاشون بلوجر تشعل السوشيال ميديا، مسلسل جديد بطولة هنا الزاهد و أحمد السعدني مسلسل بعنوان سيب وأنا سيب.
 

 

جعفر العمدة كسر الدنيا.. أمير كرارة يتحدث عن الموسم الرمضاني

 

أكد الفنان أمير كرارة أن مسلسله سوق الكانتو الذى عرض فى موسم رمضان الماضي له مذاق خاص وحالة مختلفة تماما عن باقى الأعمال التى تم طرحها فى هذا الموسم.

وأضاف كرارة أثناء حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى أن موسم رمضان له ظروفه والجمهور يريد خلاله قصص وحواديت تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم ومن أهم المسلسلات التى عرضت وكسرت الدنيا مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان والمخرج محمد سامي.
 

 

بعد اعتزال الفن.. خالد الفايد يبحث عن عمل: مش هغني تاني لو فيها موتي

 

أعلن المطرب المعتزل خالد الفايد أنه بعد اعتزاله الفني ويمر بضائقة مالية لذلك قرر البحث عن عمل بعيد عن الغناء والفن.

وكتب خالد الفايد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: السلام عليكم ياشباب من يوم ما بطلت الغناء وتبت الي الله منه وانا قاعد ف البيت والدنيا واقعه جدا معايا وانا قاعد دلوقتي من غير شغل ومش هرجع للغناء حتي لو فيها موتي اصلا.

 

 

مهرجان المسرح المصري يكرم سامي عبد الحليم في دورته السادسة عشرة

 

 يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم محمد رياض الفنان الدكتور سامي عبد الحليم، خلال الدورة الـ 16 والتي ستنطلق خلال الفترة من يوم 27 يوليو المقبل وتستمر الفعاليات حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

 

عودة الفنانة لبنى عبد العزيز إلى استوديوهات الإذاعة

 

عادت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز برفقة فريق عمل برنامج Auntie loulou إلى العمل داخل استديوهات إذاعة البرنامج الأوروبي بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات بسبب ظهور فيروس كورونا. 

وكانت الفنانة القديرة تجري تسجيل برنامجها بانتظام طوال تلك الفترة من داخل منزلها، حيث يلتقي بها الفريق أسبوعيا لتسجيل الحلقة ثم تسليمها للإذاعة من أجل إذاعتها بعد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية عليها. 

 

 

ظهور التيك توكر الألماني.. تامر حسني يطرح البرومو الدعائى الأول لفيلم تاج

 

طرح الفنان تامر حسني البرومو الدعائى الأول لفيلمه الجديد تاج والذى يخوض به موسم عيد الأضحي القادم، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وانتسجرام.

وظهر تامر حسني فى البرومو بشخصية تاج وهو أول سوبر هيرو مصرى، كما تضمن البرومو الكثير من المواقف الكوميدية التى يتعرض لها تاج خلال الفيلم بالإضافة إلى ظهور التيك توكر الألماني نويل روبنسون والذى قام بتصوير أغنية مع تامر حسني تم وضعها فى البرومو.
 

فيلم تاج تامر حسني محمد رمضان أمير كرارة قسم الفن اخبار الفن

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