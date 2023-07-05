نشرة المرأة والصحة: تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. الزعل يصيبك بأمراض خطيرة في هذه الحالة.. أصالة تبرز أناقتها بهذه الإطلالة في أبو ظبي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

9 أعراض تحذيرية تنبئ بالإصابة بسرطان الكبد



يعتبر الكبد من أعضاء الجسم المهمة، والذي يقع في الجزء العلوي الأيمن من المعدة، وقد تظهر أعراض سرطان الكبد التحذيرية بشكل غير واضح بحيث يتم تشخيصها على أنها أعراض سرطان الكبد.

تحذير: أدوية شهيرة تدمر الحياة حتى بعد التوقف عنه|طبيبة ضحية لها



توصلت دراسة جديدة إلى أن هناك أدوية مستخدمة بشكل واسع فى مختلف أنحاء العالم له آثار جانبية شديدة تدمر الأعصاب وتؤثر على العلاقة الزوجية والعمل، و تستمر بعد التوقف عنه عدة سنوات

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

يعتبر تناول الآيس كريم أحد الطقوس المرتبطة بفصل الصيف والحرارة الشديدة، وكشفت الدكتورة تاتيانا نيمالتسيفا، أن هناك بعض الأشخاص ممنوعين من تناول الآيس كريم.

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها



يحدث مرض السرطان بسبب تطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية، ويمكن للسرطان في كثير من الأحيان الانتشار في جميع أنحاء الجسم.



إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل



ظهرت النجمة اللبنانية إليسا في كليبها الجديد بتمايل، والذي تم عرضه مؤخرا، بإطلالتين لامعتين ساحرتين وجذابتين.



بتعديل بسيط.. أصالة تبرز أناقتها بهذه الإطلالة في أبو ظبي



شاركت النجمة أصالة صور جديدة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال تقديمها حفلا غنائيا في أبو ظبي، وظهرت أصالة بإطلالة أنيقة وساحرة .

تحذير .. الزعل يصيبك بأمراض الخطيرة في هذه الحالة



الكثير من الأشخاص يتعرض لضغوطات نفسية وعصبية ، وتحدث معه مشكلات حياتية ، سواء في العمل او في حياته الاسرية او مع اصدقاءه او اقاربه ، فاذا تعرضت لغضب او زعل حاول التخلص منه بسرعه ولا تذهب الى النوم دون ان تفرغ شحنات الغضب من داخلك حتي لا تكون عرضة للإصابة بأمراض خطيرة ، وينصح الأطباء النفسيين بعدم الزعل قبل النوم لما له من أخطار جسيمه، وينصح بتفريغ الشحنات السلبية مع المقربين بدلاً من النوم بكل هذا الغضب .. نقدم في هذا التقرير مخاطر الزعل قبل النوم على الصحة وفقا لموقع healthgrades

ببطن مكشوف.. نيكول سابا تتألق في حفلها بالساحل الشمالي



تألقت النجمة نيكول سابا في أحدث ظهور لها خلال إحيائها حفل بالساحل الشمالي، وشاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة صيفية ناعمة.

لكثافة الرموش والحواجب.. فوائد غير متوقعة لاستخدام هذا الزيت



ينتج جوز الهند المعروف من فاكهة جوز الهند، وهي من الفواكه الاستوائية التي تنّمو على الشواطئ تؤكل بطرق عديدة إمّا على هيئتها وإمّا مبشورة وإمّا يشرب منقوعها والحليب المستخرج منها.

ظهور هذه الأعراض تؤكد إصابتك بفقر الدم .. احذرها



يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، المسؤولة عن نقل الأكسجين لأنسجة الجسم.

الاستحمام.. هاني الناظر يوضح أفضل الطرق لمواجهة درجة الحرارة العالية



أوضح الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، عن أفضل طريقة لمواجهة الحرارة الشديدة.