أخبار التوك شو.. سعر الدولار والذهب.. طقس اليوم.. مهرجان العلمين الجديدة.. حقيقة إلغاء بطاقات التموين

تناولت برامج التوك شو اليوم الجمعة عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، نستعرض لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
يتخطى حاجز الـ 30 جنيها.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 14- 7-2023.
الذروة في هذا التوقيت.. الأرصاد توجه مناشدة عاجلة للمواطنين
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
تحذير عاجل من الصحة العالمية بسبب مشروبات الدايت
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن منظمة الصحة العالمية، أقرت اليوم الجمعة، تصنيف مادة "اسبارتام" المستخدمة في الصودا لتحلية مشروبات المياه الغازية "الدايت" على أنها مادة مسرطنة محتملة، لكنها قالت في الوقت نفسه إنها آمنة للناس إذا استهلكوها ضمن الحد اليومي الموصى به.
سامح شكري: استمرار التواصل مع الأطراف كافة في السودان لتفادي الحرب الأهلية
قال سامح شكري وزير الخارجية المصرية، إن مبادرة قمة دول الجوار السودان جاءت عقب التشاور المباشر لتلك الدول التي تملك تواصلا عميقا مع الهيئات والأجهزة في السودان وهي أيضا الأكثر تأثرا بالأثار السلبية للأزمة.
عيار 18 يتخطى الـ1880جنيها.. أسعار الذهب تسجل ارتفاعا واضحا خلال تعاملات اليوم
قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.
مدينة الترفيه| خبير: مهرجان العلمين ينعش الموسم الصيفي بأكثر من مليون سائح
قال محمد عدوي الناقد ورئيس تحرير أخبار النجوم، أن الإقبال على مهرجان العلمين لأكثر من مليون سائح، مضيفا أن مهرجان العلمين ينعش الموسم الصيفي بالإقبال الحاشد للسائحين عليه، وهو حدث مهم كبير يفتخر به.
بطلة العالم في التيك بول: العلمين الجديدة مكان رائع.. وسعيدة بالمشاركة بالمهرجان
قالت البرازيلية نتاليا غيتلر بطلة العالم في التيك بول، إن العلمين مكان رائع وإطلالة مذهلة، مؤكدةً أنها تشعر بالسعادة بسبب مشاركتها في مهرجان العلمين.
كاتب صحفي: السيسي وتبون يعيدان العلاقات بين مصر والجزائر إلى سابقها
قال الدكتور أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، إن العلاقات المصرية الجزائرية في الأربعة سنوات الماضية تشهد تطورا نوعيا وكميا في العديد من المسارات في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وهذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا من الانفتاح.
سياسي سوداني: قمة دول الجوار نجحت في إنقاذ الموقف
كشف الدكتور أمجد فريد، السياسي السوداني، أبرز ما تضمنه البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي استضفتها مصر بالأمس، مؤكدا أنها تُعد خطوة كبيرة من قبل دول الإقليم تجاه الأزمة السودانية.
حقيقة إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد .. الوزراء يوضح
نقلت فضائية “إكسترا نيوز” حقيقة إلغاء المقررات التموينية، حيث نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله من أخبار عن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية وإستبدالها بالكارت الموحد بدءا من أول أغسطس المقبل.
بالمجان ومن خلال المنصة الإلكترونية.. تفاصيل مشروع مودة
قال أحمد عباس، المنسق التنفيذي لمشروع مودة، إن المشروع بدأ خلال عام 2020، وشارك بالمبادرة مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى شباب المتطوعين.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 14-7-2023
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 14-7- 2023.
الاتحاد الديمقراطي: خطابات واضحة من مصر ودول الجوار لوقف إطلاق النيران بالسودان
قال معتز الفحل الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، إن توقيت انعقاد قمة الجوار السوداني يعتبر مثالي جدا جاء في ظل الظروف التي تمر بها السودان، فجاء بعد ٣ أشهر من استمرار الصراع في السودان، مضيفا أن الحضور الرفيع من القادة والزعماء هو أنتصار دبلوماسي كبير لمصر ويؤكد ثقل مصر الإقليمي والدولي، فإن العالم كله يعرف أن العلاقة بين مصر والسوادن علاقة تاريخية واجتماعية وسياسية وأقتصادية، والمكان الطبيعي للحوار حول الأزمة السودانية هي "مصر" وهي تعبير حقيقي وصادق من مصر قيادة وشعبا في الإهتمام بالشعب السوداني والقضية السودانية.