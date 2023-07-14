أخبار التوك شو.. سعر الدولار والذهب.. طقس اليوم.. مهرجان العلمين الجديدة.. حقيقة إلغاء بطاقات التموين

تناولت برامج التوك شو اليوم الجمعة عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، نستعرض لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 14- 7-2023.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن منظمة الصحة العالمية، أقرت اليوم الجمعة، تصنيف مادة "اسبارتام" المستخدمة في الصودا لتحلية مشروبات المياه الغازية "الدايت" على أنها مادة مسرطنة محتملة، لكنها قالت في الوقت نفسه إنها آمنة للناس إذا استهلكوها ضمن الحد اليومي الموصى به.

قال سامح شكري وزير الخارجية المصرية، إن مبادرة قمة دول الجوار السودان جاءت عقب التشاور المباشر لتلك الدول التي تملك تواصلا عميقا مع الهيئات والأجهزة في السودان وهي أيضا الأكثر تأثرا بالأثار السلبية للأزمة.

قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

قال محمد عدوي الناقد ورئيس تحرير أخبار النجوم، أن الإقبال على مهرجان العلمين لأكثر من مليون سائح، مضيفا أن مهرجان العلمين ينعش الموسم الصيفي بالإقبال الحاشد للسائحين عليه، وهو حدث مهم كبير يفتخر به.

قالت البرازيلية نتاليا غيتلر بطلة العالم في التيك بول، إن العلمين مكان رائع وإطلالة مذهلة، مؤكدةً أنها تشعر بالسعادة بسبب مشاركتها في مهرجان العلمين.

قال الدكتور أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، إن العلاقات المصرية الجزائرية في الأربعة سنوات الماضية تشهد تطورا نوعيا وكميا في العديد من المسارات في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وهذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا من الانفتاح.

كشف الدكتور أمجد فريد، السياسي السوداني، أبرز ما تضمنه البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي استضفتها مصر بالأمس، مؤكدا أنها تُعد خطوة كبيرة من قبل دول الإقليم تجاه الأزمة السودانية.

نقلت فضائية “إكسترا نيوز” حقيقة إلغاء المقررات التموينية، حيث نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله من أخبار عن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية وإستبدالها بالكارت الموحد بدءا من أول أغسطس المقبل.

قال أحمد عباس، المنسق التنفيذي لمشروع مودة، إن المشروع بدأ خلال عام 2020، وشارك بالمبادرة مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى شباب المتطوعين.

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 14-7- 2023.

قال معتز الفحل الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، إن توقيت انعقاد قمة الجوار السوداني يعتبر مثالي جدا جاء في ظل الظروف التي تمر بها السودان، فجاء بعد ٣ أشهر من استمرار الصراع في السودان، مضيفا أن الحضور الرفيع من القادة والزعماء هو أنتصار دبلوماسي كبير لمصر ويؤكد ثقل مصر الإقليمي والدولي، فإن العالم كله يعرف أن العلاقة بين مصر والسوادن علاقة تاريخية واجتماعية وسياسية وأقتصادية، والمكان الطبيعي للحوار حول الأزمة السودانية هي "مصر" وهي تعبير حقيقي وصادق من مصر قيادة وشعبا في الإهتمام بالشعب السوداني والقضية السودانية.