أخبار التوك شو.. التضخم في مصر مستورد.. ومفاجأة انتخابات الزمالك.. وأرقام غير مسبوقة بعهد السيسي

تناولت برامج التوك شو اليوم، عددا من القضايا والملفات المهمة في مختلف المجالات المهمة، على رأسها ملف التنمية داخل سيناء في عهد الرئيس السيسي، والحديث بقوة عن الحوار الوطني، وتوصياته في المرحلة الأولى، وحديث حول الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

ونرصد لكم من خلال موقعنا صدى البلد، أبرز ما جاء في أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية.

أكد هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، إن انتخابات نادي الزمالك تنطلق بقوة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك 4 نجوم سابقين للقلعة البيضاء ينون خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة.



وأضاف هشام يكن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” مساء اليوم الاثنين، أن هناك 4 أسماء مطروحة سيتم اختيار 2 أو ثلاثة من بينهم لخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة، مضيفا أن في مقدمه هذه الأسماء حسين السيد، وفاروق جعفر وأيمن يونس وهشام يكن.

ردت الإعلامية رضا الكردي طليقة توفيق عكاشة، على حكم القضاة من محكمة الأسرة بمدينة نصر الدائرة الخامسة، بالحبس لمدة شهر للمدعى عليه الإعلامي توفيق عكاشة لعدم سداده مبلغا ماليا قدره ١٠٠ ألف جنيه من قيمة المتبقي من متجمد نفقة طفل.

وقالت رضا الكردي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الاثنين، "قلت لعكاشة مينفعش يتحكم عليك وتتحبس بسبب قضية نفقة، ودار حوار بيني وبينه عن هذا الأمر أمس".

وطالبت طليقة توفيق عكاشة، بإنزال الأحكام على السيستم، ووقف تعامل أي شخص عليه أحكام نفقة مع خدمات الحكومة مثل تجديد البطاقة.

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن التضخم في مصر مستورد من الخارج جزء كبير منه، وذلك بسبب الأزمات والتفاعلات المالية العنيفة في العالم في الفترة الراهنة، موضحا أن هذا كان واحد من أسباب صناعة أجندة الحوار الوطني.

وأضاف "فرحات"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن الهيكل العام الخاص بأجندة الحوار الوطني، جاء بعد اجتماعات لمجلس الأمناء في النصف الثاني من عام 2022، لافتا إلى أنه تم التجهيز له خلال تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من التداعيات الصعبة على المستوى العالمي والإقليمي.

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر الإرهاب زرعوا أراضي سيناء في الماضي بعبوات ناسفة، مضيفا: "الدولة طهرت أراضي سيناء من الألغام والعبوات الناسفة".

وأضاف: "الرئيس السيسي كلف القوات المسلحة بتطهير أراضي سيناء من الألغام والعبوات الناسفة"، لافتا: "750 ألف فدان زراعة حاليا في سيناء في عهد الرئيس السيسي".

أكد الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كافة توصيات ونتائج الحوار الوطني تهم المواطن المصري، موضحا أن مخرجات الحوار الوطني استمرت ما يزيد عن عام ونصف عام حتى يتم استخراجها بهذا الشكل.

وأضاف "الكشكي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن البيوت المصرية بالكامل تسأل عما سيتم تقديمه في الحوار الوطني، ولا تخلو أي جلسة في نادي أو في جامعة أو مقهى من الحديث عن الحوار الوطني وتوصياته، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير بمخرجات وجلسات الحوار الوطني.

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بتوزيع عقود الأراضي الزراعية في سيناء للأهالي، وتم تسليمهم عقود ملكيتهم الموثقة المؤمنة، من خلال وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد ومحافظ السويس ومحافظ الإسماعيلية ومستشار الرئيس السيسي، باحتفالية كبيرة.

وأكد أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن سيناء يجب أن تكون ممتلئة بالمواطنين والمناطق السكنية؛ لتنفيذ مخطط التنمية الشاملة من قبل القوات المسلحة، مضيفا: هنزرع سينا بقدر ما ربنا يدينا من قدرات مالية، فالإنفاق على سيناء خلال 4/5 سنوات ماضية تكلف نحو 750 مليار جنيه لتنفيذ أكثر من 400 مشروعا قوميا في أرض الفيروز.

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، عن أن أحد توصيات الحوار الوطني التي تم إصدارها هي النظر في تعيين وزير مسؤول عن قضايا الاقتصاد والتمويل، خاصة في ظل رغبة الدولة في العمل على حل المشاكل الاقتصادية.

وأضاف "فوزي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن قانون الاستثمار المصري تم بنائه على وجود وزارة خاصة للاستثمار، مع وجود علاقات قانونية واضحة بين كلا من الوزير وهيئة الاستثمار باعتبارها هيئة مسؤولة عن هذا الملف بشكل مركزي.

صندوق الذهب.. أحمد موسى: مشروعات التنمية في سيناء غير مسبوقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الكاتب الراحل جمال حمدان كان مهتما في كتاباته بسيناء، كما أنه قام بتأليف كتاب كامل عن سيناء، وهو عبارة 12 فصل بإجمالي 200 ورقة، تحتوى على كافة التفاصيل المتعلقة بسيناء، معقبا: «جمال حمدان وصف سيناء بالصورة المصغرة عن مصر».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الكاتب جمال حمدان ذكر في كتابه، أن التنمية هي الحل الوحيد في سيناء، وكلما زادت عمليات التعمير قلت مخاطر الإرهاب، موضحًا أن الكاتب وصف سيناء بـ«صندوق الذهب».

كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني قد وصلت لـ 129 توصية، وجاءوا كالآتي: "30 توصية في المجال السياسي، و38 توصية في المجال الاقتصادي، و61 توصية في المجال الاجتماعي"، موضحا أن كل التوصيات جاءت نهائية وبالتوافق بين الجميع داخل الحوار الوطني، ويتم العمل على رفعها لرئيس الجمهورية.

وأضاف "فوزي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس الأمناء استعرض كافة التوصيات، وتم الموافقة عليها، موضحا أن آلية عمل الحوار كالآتي الجلسات العامة يتم انعقادها، ومن ثم يتم الاستماع فيها للآراء من كافة الجهات، ومن ثم يقول مقرر الجلسة ومساعده إن كان هناك حاجة لجلسة خاصة لصياغة التوصيات.

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الزيادة السكانية تعتبر عبئا على الموازنة العامة للدولة، لأن كلمة الزيادة السكانية معناها أن الدولة عليها تقديم خدمات أكثر في مجال الصحة، والتعليم وكافة الخدمات التي تقدمها، وبالتالي قيمة الإنفاق الخاص بالدولة يزداد بشكل كبير جدا.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن الأعباء المالية على الأسرة سواء من ناحية الإسكان أو الطرق تختلف بسبب الزيادة السكانية، حيث إن مصر تحتاج مزيد من الطرق، ومزيد من البنية التحتية، ومزيد من وحدات الإسكان والتوسع للمواطنين مع الزيادة السكانية، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الدولة المصرية، في المقابل يؤدي ذلك إلى انخفاض في إيرادات الدولة، لأن كل حجم الاستثمارات التي تقوم بها الحكومة سنويا توجه في هذا الملف.

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه يجب العمل على تحويل هذا العبء إلى إنفاق حقيقي يتم الاستفادة منه، وذلك بالاستفادة من العمالة الموجودة في الدولة المصرية، من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل استيعاب الزيادة السكانية وتحويلها إلى قوة عاملة.

وأردف، أن توفير حياة كريمة للمواطن، تحتاج أن يتم توفير مستوى سكني يليق بالمواطن المصري، وكذلك في الحياة التعليمية والصحة، ولكي يتم توفير ذلك يجب توفير استثمارات في هذه القطاعات، وحجم إيرادات الدولة المصرية مازال منخفض، حيث إن إيرادات الدولة المصرية في الموازنة في حدود 2.1 تريليون جنيه، وهذه الاحتياجات لخدمة 105 مليون مواطن تحتاج لتكلفة وأعباء مالية أكبر.