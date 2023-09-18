حدث ليلا|وفاة أشرف مصيلحي.. قرار حكومي بشأن إجازة المولد النبوي و“كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء الحكم

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي، و“كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد، وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد، ووفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان.

قررت الحكومة ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس 28 سبتمبر بدلًا من يوم الأربعاء، لتصبح العطلة 3 أيام متتالية.

وضمن ما حدث ليلا، وصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة أرتا سولار التنزاني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. و قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف.

أثارت مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي، جدلاً كبيراً بسبب إلغاء هدف لاعب الأهلي محمود كهربا وركلة الجزاء، وذلك على يد الحكم الجابوني بيير جيسلان. وفيما يبدو أن الجماهير ولاعبي الأهلي غضبوا من هذا القرار، أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة أن هذا القرار كان صحيحاً ويتوافق مع اللوائح.

وضمن ما حدث ليلا توفي، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان .

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد عن وفاة شقيقه منذ لحظات. وكتبت الصفحة: إنا لله و إِنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالي، الحاج / عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان / محمد فؤاد، و والد الأستاذ / إبراهيم عبد الحميد فؤاد. نسألكم خالص الدعاء ولم يعلن فؤاد حتى الأن موعد ومكان.

وضمن ما حدث ليلا ـ أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه سئم من الحديث عن الأزمات التي تحيط بالكرة المصرية، خصوصا في ظل تجاهل المسئولين للنداءات المتكررة، تجاه بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى أن الكارثة القادمة ستكون نتائج منتخب مصر الذي يعتمد على اللاعبين المحليين. وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أزمة نشبت بين محمد الشناوي حارس وقائد فريق الأهلي وإمام عاشور لاعب الفريق الأحمر في غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وخسارة اللقب الإفريقي، ضمن ما حدث ليلا.

رحل مطرب الثورة الفلسطينية وقائد فرقة العاشقين الفنان اللبناني حسين منذر أبو علي ، مساء الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية:عن وقوع زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر ضرب منطقة شمال إيطاليا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن القوات الأوكرانية تخسر الحرب أمام روسيا، ولكن وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية تكذب ولا تقول حقيقة الأمور..

وضمن ما حدث ليلا ، ضربت العواصف الرعدية، مساء الأحد، العديد من المدن الفرنسية منها إيل دو فرانس وأور والسين البحرية، مما أدي إلى إطلاق حالة الإنذار البرتقالي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بتحطم طائرة مقاتله أمريكية من طراز إف 35 في قاعدة تشارلستون في ولاية ساوث كارولاينا الجنوبية ونجاة الطيار