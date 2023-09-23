اخبار التوك شو|مفتى الجمهورية يطالب بمنع الزواج العرفي..الأرصاد تعلن عن تحول مفاجئ بسبب منخفض جوى..بكري: لو كلنا اشتغلنا بحماس زي الرئيس الحال هيتعدل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

مفتى الجمهورية يطالب بمنع الزواج العرفي.. اعرف السبب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إأن مبررات الزواج العُرفي ليست مقنعة، وقد تؤدي إلى محرم، معقبا: "مفاسده أكثر من مصالحه.. وينبغي أن يُمنع".



سامح شكري: مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن هناك مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية، إذ كان هناك تراجع في الآليات التي تعمل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لذلك كان هناك اهتمام بالمبادرة العربية؛ كونها متكاملة بها كل المكونات التي بها تنهي الصراع.





منخفض جوي.. الأرصاد تعلن عن تحول مفاجئ في طقس الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مضيفة أن مصر مستمرة في الاستقرار التام في الأحوال الجوية، وتحسن في درجات الحرارة على مختلف محافظات الجمهورية.



مع انتهاء فصل الصيف.. الأرصاد تعلن تطورات حالة الطقس الأيام المقبلة

رصدت هيئة الأرصاد الجوية، آخر التطورات بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وذلك في ضوء انتهاء فصل الصيف، ودخول فصل الخريف، وسط ترقب كبير من الجميع حول حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تصريحات هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القليلة الماضية حول أن الخريف هذا العام سيشهد ظواهر جوية متطرفة.



مصطفى بكري: لو كلنا اشتغلنا بحماس زي الرئيس الحال هيتعدل| فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل ليل نهار بحماس شديد، وحوله مجموعة صغيرة تساعده بنفس الحماس.



برعاية شيكابالا والشناوي.. تفاصيل خناقة شوارع بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي محمد موسى، عن تفاصيل خناقة شوارع في مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري برعاية من أحمد الشناوي ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، والتي نشبت بعد التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين مقابل هدفين.



الزراعة تكشف أسباب ارتفاع سعر البصل | فيديو

قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة، إن نشاط الزراعة بشكل عام يحدث به ارتفاع فى الاسعار بشكل كبير فى موسم معين، وإنخفاض فى موسم آخر.





بأثر رجعي للجميع | بشرى من التأمينات بشأن زيادة المعاشات

كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، موعد استحقاق زيادة المعاشات، قائلا: إنه بمجرد صدور تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة الحماية الإجتماعية نظرا للظروف الإقتصادية، حدث تنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة، حيث إن تلك التوجيهات تتطلب إصدار قانون من مجلس النواب، وبالفعل يوم الأربعاء الماضي دخل مشروع القانون فى جلسة مجلس الوزراء ووافق عليها وأحاله إلى مجلس النواب.



الإفتاء تؤيد قرار منع النقاب في المدارس.. وتؤكد: الحجاب محقق للشرع الشريف

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على قرار وزارة التربية والتعليم بـ حظر النقاب داخل المدارس.



مفتي الجمهورية عن ارتفاع مهر الزواج: شكليات وإرهاق

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القرآن الكريم اهتم كثيرًا بعَقد الزواج، ووصفه بالميثاق الغليظ، وهو ما يؤكِّد أننا أمام عقد من أجلِّ العقود، ويجب الاهتمام به وبكل تفاصيله.



هقول كلام قبيح.. عمرو أديب ينفعل على الهواء

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى حلفائها، معبرا عن رفضه بكل قوة من فكرة عودة هذه الجماعة للمشهد السياسي مرة أخرى.

