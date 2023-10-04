نشرة الفن.. وفاة والدة مروان موسى ورد حاسم من خطيبة محمد رشاد حول انفصالهما

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الفنية المحلية والعالمية، أبرزها وفاة والدة مروان موسى ورد حاسم من غادة فتحي خطيبة محمد رشاد حول انفصالهما.
ألمانية الجنسية.. وفاة والدة الرابر مروان موسى
أعلن مغني الراب مروان موسى، منذ قليل وفاة والدته، عبر ستوري حسابه على تطبيق انستجرام.
مركزة في شغلي|رد حاسم من غادة فتحي خطيبة محمد رشاد حول انفصالهما
حرصت غادة فتحي، خطيبة الفنان محمد رشاد، على نشر فيديو لتوضيح قصة انفصالهما، وسبب احتفاظها بصورهما حتى الآن عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
إذا حكيت بتكون نهايتك.. تهديد صادم من أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري
وجهت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري تهديدا صادما عبر حسابها على تطبيق انستجرام، أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فيلم Golda| نصر أكتوبر بعيون المنهزمين.. هل تنتظر هيلين ميرين أوسكار جديدة؟
طرح فيلم جولدا Golda في دور العرض الأمريكية، وعدد من السينمات الأوروبية المحدودة منذ أيام، وهو عمل مقتبس أحداثه من قصة حقيقة عن رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، عن نصر أكتوبر 1973 ولكن بعيون المنهزمين.
لأول مرة.. أنغام تحسم الجدل وتجيب على سؤال مين صوت مصر؟| فيديو
حسمت الفنانة أنغام الجدل حول الأحق بالحصول على لقب صوت مصر، بعد فترة طويلة من الانتقادات التي طالتها وغيرها من الفنانين بخصوص هذا الأمر.
بالشيخ زايد ورأس الحكمة.. افتتاح فرعين لفندق روبرت دي نيرو في مصر
يفتتح النجم العالمي روبرت دي نيرو فرعين لسلسلة الفنادق التي يشارك في رأس مالها بالملكية "Nobu Hospitality"، بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري في مصر.
إنجي المقدم تكشف سبب إطلالتها الجريئة في حفل توزيع جوائز مصر للأزياء
كشفت الفنان إنجي المقدم عن سبب اختيار إطلالتها الجريئة في حفل توزيع جوائز مصر للأزياء، التي فضلت فيها ارتداء ملابس ومجوهرات صناعة مصرية.
أحمد حاتم ومراد مكرم أبرز الحاضرين للعرض الخاص لفيلم "حسن المصري"
حرص الفنان مراد مكرم على حضور العرض الخاص لفيلم "حسن المصري " الذى أقيم البوم فى منطقة الشيخ زايد.