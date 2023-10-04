نشرة الفن.. وفاة والدة مروان موسى ورد حاسم من خطيبة محمد رشاد حول انفصالهما

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الفنية المحلية والعالمية، أبرزها وفاة والدة مروان موسى ورد حاسم من غادة فتحي خطيبة محمد رشاد حول انفصالهما.

أعلن مغني الراب مروان موسى، منذ قليل وفاة والدته، عبر ستوري حسابه على تطبيق انستجرام.

حرصت غادة فتحي، خطيبة الفنان محمد رشاد، على نشر فيديو لتوضيح قصة انفصالهما، وسبب احتفاظها بصورهما حتى الآن عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجهت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري تهديدا صادما عبر حسابها على تطبيق انستجرام، أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

طرح فيلم جولدا Golda في دور العرض الأمريكية، وعدد من السينمات الأوروبية المحدودة منذ أيام، وهو عمل مقتبس أحداثه من قصة حقيقة عن رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، عن نصر أكتوبر 1973 ولكن بعيون المنهزمين.

حسمت الفنانة أنغام الجدل حول الأحق بالحصول على لقب صوت مصر، بعد فترة طويلة من الانتقادات التي طالتها وغيرها من الفنانين بخصوص هذا الأمر.

يفتتح النجم العالمي روبرت دي نيرو فرعين لسلسلة الفنادق التي يشارك في رأس مالها بالملكية "Nobu Hospitality"، بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري في مصر.

كشفت الفنان إنجي المقدم عن سبب اختيار إطلالتها الجريئة في حفل توزيع جوائز مصر للأزياء، التي فضلت فيها ارتداء ملابس ومجوهرات صناعة مصرية.

حرص الفنان مراد مكرم على حضور العرض الخاص لفيلم "حسن المصري " الذى أقيم البوم فى منطقة الشيخ زايد.