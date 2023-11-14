أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الموقف العربي الموحد مهم للقضية الفلسطينية.. والغرب بلا ضمير.. من مستشفى العريش.. مصابو غزة يروون كيف نجوا من القصف الإسرائيلي

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



أحمد موسى: الموقف العربي الموحد مهم للقضية الفلسطينية..والغرب بلا ضمير.. فيديو

شدد الإعلامي أحمد موسى، على أهمية الوحدة العربية والتكاتف من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، موضحا أن الموقف العربي الموحد سيكون له دور كبير في مسار القضية.

من مستشفى العريش.. مصابو غزة يروون كيف نجوا من القصف الإسرائيلي

يواصل مستشفى العريش العام تقديم كل سبل التيسير لعلاج المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخلال لقاء أجراه الإعلامي أحمد أبو زيد أثنى المصابون ومرافقوهم على ما تقدمه مصر من خدمات لعلاج الفلسطينيين وتوفير كل سبل الراحة لهم.

السفير أبو زيد: لا نقبل المزايدة على مواقف مصر الداعمة للحقوق الفلسطينية

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه فى أى مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة، وأن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلى من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

فريد زهران: موقف الإدارة المصرية تجاه القضية الفلسطينية محترم وموضع توافق بين القوى الوطنية

تحدث المرشح الرئاسي فريد زهران، عن العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا إنه يصعب أن نبدأ أي كلام سياسي فى مصر دون الكلام عن غزة، حيث تتعرض غزة لعدوان وحشي وقصف متكرر متعمد للمستشفيات وجرائم ينادي لها جبين الإنسانية.

السفير الفلسطيني: ما يعلن بالفضائيات عن غزة نقطة في بحر مما يحدث بها مآسٍ ومجـازر

أكد السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني في القاهرة، أن هناك تنسيق مستمر والجهود المصرية متواصلة والاتصالات من خلال القيادة المصرية جارية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، ليس فقط من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني؛ ولكن من أجل وقف إطلاق النار، وإدخال كمية أكبر من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتكدسة على بوابة رفح وفي مطار العريش.

هيدفعوا ملايين.. تحذير عاجل من رئيس البورصة السلعية لكل المتلاعبين بالفواتير

وجه الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، تحذيرا شديد اللهجة لكل من يتلاعب بالفواتير.

14 استشهدوا وابنتي حُرقت.. والد أحد الأطفال المصابين بمصر يكشف تفاصيل مؤلمة

قال والد الطفلة مروة، إحدى الطفلات المصابات بفلسطين من القصف إن ابنته لديها 5 سنوات، وتعرضت لحروق كبيرة في الجسم، وخضعت لأكثر من عملية جراحية من أجل إنقاذها، موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية على حسن الاستضافة، وعلاج ابنته، بعد القصف في قطاع غزة.

مسيرة تاريخية.. صدمة لجماهير الأهلي حول مستقبل علي معلول مع الفريق

عرضت قناة "صدى البلد" تقريرًا عن علي معلول، نجم النادي الأهلي والمنتخب التونسي في الفترة الحالية، في ضوء كثرة التقارير خلال الفترة الأخيرة، حول إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة، وسط حالة من القلق بين الجماهير على مستقبل اللاعب خاصة أنه واحد من أبرز نجوم النادي الأهلي في العقد الأخير.



تحرك عاجل من الجامعة العربية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. فيديو

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية ترصد مواقف الحكومات الغربية الداعمة لـ إسرائيل وترد عليها.