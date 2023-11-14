حدث ليلا| استشهاد 31 شخصا في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا بـ غزة.. مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة إذا لم تدخل المساعدات.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الثلاثاء، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد أنه السبب الرئيسي في رحيل إبراهيم حسن عن زعيم الثغر. وقال طارق العشري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: أبلغت إبراهيم حسن بعدم وجود فرصة له في اللعب باستمرار داخل الاتحاد . وأضاف: لاعبو الاتحاد يسيرون بشكل جيد، ويتطورون من مباراة لمباراة

تنبع أهمية الاستفهام عن لماذا تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم ليلًا ؟، من فضل هذه السورة إجمالاً العظيم ، إلا أن خص آيتين منها فقط وكثرة الوصايا النبوية الواردة عن رسول الله

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس الجلسة التي عقدها الكولومبي خوان كارلوس جاريدو، المدرب السابق لنادي الزمالك، مع أمير مرتضى منصور. وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد» أن أمير مرتضى منصور، نجل رئيس الزمالك السابق، تقابل صدفة مع المدرب السابق للأبيض، أوسوريو، في المطعم،

وقع المدافع بن ترومان – 17 عاما- على أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول الإنجليزي. والتحق بن ترومان، من منطقة ويستون البريطانية، باأكاديمية ليفربول منذ أن كان في الخامسة من عمره. بدأ اللعب كمدافع في خط الوسط في السنة الأولى مع فريق مارك بريدج ويلكنسون تحت 18 عاما هذا الموسم.

نعى الإعلامي أحمد موسى، استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزة. وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي ، المُذاع عبر فضائية صدى البلد ،: خالص عزائنا في وفاة الراحل، وعزائنا لأسرته وكل أصدقائه في القاهرة الإخبارية ولهم كل التحية لأنهم عاملين شغل متميز للغاية .

أكد لدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة إن حالة المستشفيات في القطاع يرثى لها، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي نيوز عربي. وذكر القدرة أن عدد الأطفال الخدج الذين توفوا داخل مستشفى الشفاء في شمال قطاع ثلاثة. وأضاف القدرة أن هناك سبعة مرضى توفوا اليوم داخل المستشفى، لتصل الإحصائية الإجمالية لعدد

استشهد 31 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

شارك أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهر فتوح من مران منتخب مصر، بابتسامة تعقيباً على موقفه مع نادي الزمالك. وقررت إدارة الزمالك خصم ٢٥٪؜ من عقد أحمد فتوح نجم الزمالك. جدير بالذكر أن نادي الزمالك اتخذ قرارا بعرض الثلاثي محمد صبحي

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزار ة الخارجية، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، مفتوح، ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بداية الأزمة. وقال السفير أحمد أبو زيد- ردا على الأقاويل بشأن إغلاق معبر رفح في وجه الحالات الإنسانية من الجانب الفلسطيني-،: “لا نقبل المزايدة على مواقف مصر الراسخة بدعم

برز الدور المصري الفاعل في المنطقة منذ اللحظة الأولى من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023، ومن قبل ذلك بكثير منذ عام 48.. المزيد..

أعلن إسلام صادق، الناقد الرياضي، أسعار تذاكر مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم. وكتب: "رسميًا.. طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 30 جنيهاً للدرجة الثالثة، 50 جنيهاً للدرجة الثانية، 75 جنيهاً للدرجة الأولي شمال، 250 جنيهاً للمقصورة". وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة

عرض حزب الله اللبناني اليوم الاثنين، مشاهد من استهدافه قوة لوجيستية تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من مستوطنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

قال يحيى قاعود الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن الإعلام الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي تحدثوا عن وجود صفقة ما، وعن بعض البنود التي تشمل الإفراج عن محتجزات لدى حماس مقابل الأسيرات في سجون الاحتلال وإدخال الوقود لغزة، لكن إسرائيل ترى أنها يمكنها الضغط أكثر على القطاع.

اطلقت قوات الاحتلال في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء النار على شاب عند مدخل بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية

يبحث الكثير عن خطوات تسجيل الشقة في الشهر العقاري بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك لضمان الحق القانوني في ملكياتكم العقارية، فلا يعتد بالعقد الذي يوقعه مالك أو مؤجر الوحدة السكنية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، يقوم بالتطاول لفظيا على فتاتين في محافظة جنوب سيناء، والادعاء بأن المذكور إسرائيلي الجنسية. وبالفحص؛ تبين أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وليس إسرائيلي

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن لبنان لن ينجو وسيتم تدميره بالكامل في حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل.

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هوية جندية تابعة له احتجزتها حركة حماس كرهينة، بعد أن نشر الجناح المسلح للحركة الفلسطينية صورة لها في الأسر.

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية ، اليوم الثلاثاء، على المظاهرات التي انطلقت في معظم دول العالم لمناهضة جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، من أن المستشفيات في القطاع ستتوقف عن العمل في الـ48 ساعة المقبلة إذا لم تدخل المساعدات

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل في الجولة

قالت وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة تعمل في القطاع، الاثنين، إن 102 من موظفي الأمم المتحدة على الأقل قتلوا في غزة منذ بدء الحرب.

قال وزير الاتصالات الفلسطيني، إن قطاع غزة يواجه انقطاعًا وشيكًا وكاملًا لخدمات الاتصالات والإنترنت بحلول يوم الخميس.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تركز على تقليل الضرر الذي يلحق بالفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بسقوط 5 شهداء برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة طولكرم.

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور، لقائدي السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة ١٠ نصائح هامة للحفاظ على حياتهم أثناء القيادة في الطقس السيئ والعواصف.

قالت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، إن الوزير الجديد ديفيد كاميرون بحث في اولى مهامه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الصراع بالشرق الأوسط، وضرورة إعلان هدنة إنسانية

كشفت صحيفة لوفيجارو الفرنسية عن ان أكثر من عشرة سفراء ودبلوماسيين فرنسيين يعملون في الشرق الأوسط والمغرب العربي كتبوا مذكّرة جماعية وقّعوا عليها وأرسلوها إلى قصر الاليزيه ووزارة الخارجية. ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي في باريس قوله إن المذّكرة تحمل مواصفات الانشقاق وقد جاء فيها أن "موقف فرنسا في بداية

قال المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه يتم حاليًا توثيق كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يقوم بها في قطاع غزة، وتقديمها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار المستشار جمال رشدي- خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي

14/11/2023 07:22 ص

اعتمدت الحكومة، يوم الخميس الماضي، زيادة أسعار السجائر بقيم طفيفة بالتزامن مع إعلان تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب السجائر والتبغ