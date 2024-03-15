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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بأفضل سعر.. انخفاض اسعار ميكروباص فوتون C2 .. أرخص سعر سيارة أوتوماتيك 2022

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أسعار سكودا كودياك 2024 الرسمية في مصر

تنتمي السيارة سكودا كودياك موديل 2024 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدام من عائلة الـ SUV، حيث يتم طرحها في مصر عبر 3 فئات هما AMBITION و STYLE، والفئة الثالثة SPORT LINE كاملة التجهيزات.

 

سيارة أوتوماتيك موديل 2022 بأرخص سعر في مصر

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة حديثة وبأرخص سعر، بالاضافة إلى أن تكون ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي، وتعتبر السيارة بي واي دي f3 واحدة من أبرز الخيارات المطروحة على الساحة حاليًا، وسط ارتفاع اسعار السيارات الغير مسبوق خلال الفترة الاخيرة.

 

رخص 100 ألف جنيه.. أسعار ميكروباص فوتون C2 الجديدة

شهدت أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 المجمع محليًا، إنخفاض سعري للمرة الاولى، بلغت هذه التخفيضات قيمة قدرها 100 ألف و100 جنيه، بعد أن ارتفعت اسعارة لتتخطى حاجز المليون، حيث شهد زيادات اخيرة وصلت لـ 210 ألف و100 جنيه.

 

هيونداي النترا HD موديل 2022 .. بأرخص سعر للمستعمل

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 للبيع على الإنترنت، تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 70 ألف كيلومتر، مع احتفاظها بمفهوم الفبريقا بشكل كامل سواء من الداخل أو الخارج.

 

السعر الرسمي لـ"ام جي 6" 2024 في مصر.. الأسرع في فئتها

تقدم شركة ام جي عددًا كبيرًا من السيارات داخل السوق العالمي والمحلي، حيث تتنوع اصداراتها بحسب التجهيزات الفنية والتصميمات الخارجية ايضا، وتعد السيارة MG 6 واحدة من اشهر سياراتها، حيث تنتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى كونها أسرع طرازات العلامة التجارية في مصر.

 

بأقل سعر.. اركب ميتسوبيشي لانسر بوما "أوتوماتيك"

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما، واحدة من اشهر السيارات التي انطلقت في الشارع المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى العلامة التجارية اليابانية، والإعتمادية، بالاضافة إلى الاداء الجيد، والتصميم الخارجي من فئة السيدان صاحب المساحة الداخلية الرحبة والسعة الخلفية التخزينية المناسبة.

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