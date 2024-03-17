مها أحمد تتوعد فادي خفاجة على الهواء.. وتفجّر مفاجآت جديدة في أزمة السقا وأمير كرارة

حلقت الفنانة مها أحمد، ضيفه على برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية "أميرة بدر"، على شاشة النهار، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



بقرأ قرآن قبل اللايف| مها أحمد: أنا بتحسد ومؤمنة جدا بيه.. فيديو

ردت الفنانة مها أحمد، على سؤال الإعلامية أميرة بدر،: "ما هي الشهوة اللي عندك"، قائلة: "الشهوة للستر".

وقالت الفنانة مها أحمد،: "الستر من أي شخص يقول عليك أي شيء وحش.. ستر من ربنا من أي شخص يقول عليك كلام مش كويس، ومن أي شخص يظن فيكي حاجه مش فيكي"، مشيرة: "أنا بتحسد ومؤمنة جدا بالحسد، وبحب ألبس حاجات تحميني من الحسد.. وبقرأ قرآن قبل ما أطلع لايف وبقرأ في اللايف"، موضحه: "تلت تربع اللي موجودين على تيك توك من الفنانين بيحسدوني".



زوجي كان نايم.. مها أحمد تفجّر مفاجآت جديدة في أزمة السقا وأمير كرارة|فيديو

تحدّثت الفنانة مها أحمد، عن أزمتها مع الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، قائلة: "علاقتنا زادت أكثر".

وقالت الفنانة مها أحمد،: "اللي الناس متعرفهوش، أنا ولأول مرة أطلع في برنامج وأقولها أنا مكنتش قاصده أني أزعل أحمد السقا أو أمير كرارة"، مضيفة: "أنا لم أقلل من أحمد السقا أو أمير كرارة"، موضحة: "توقيت المشكلة كانت بعد شحن كتير أوي أني كنت تعبانة نفسياً من ضغوطات كثيرة، وهذا لا يمنع أني أما أشوف صاحبي في أحسن حالاته أني أعاتبه، لكن الغلطة أنني لم أعاتبه وجهًا لوجه".

بيدلعني يقولي «يا وزة».. مها أحمد تكشف أسباب حب الفنان مجدي كامل لها

كشفت الفنانة مها أحمد، أسباب حب الفنان مجدي كامل لها، قائلة: "بيحبني علشان شبه مامته، وبيدلعني يقولي يا وزة".

وقالت الفنانة مها أحمد،: "مجدي بيحبني علشان أنا ست مكافحة معاه، وعلشان مفيش حاجه اسمها فلوسي وفلوسك، وعلشان أنا مجتهدة وعنيدة في الصح، وعلشان أنا بحب بيتي وولادي".

وأضافت: "أنا شايفه مجدي كامل سيدي وتاج راسي، وجزمته على دماغي، لأن أنا بقدره، ومهما يحصل بينا مستحيل أهلي أو أهله يعرفوا، وحياتنا كلها لنا، جوانا وفي بيتنا".

مها أحمد تتوعد فادي خفاجة على الهواء: «حقي هاخده بالقانون» |فيديو

تحدثت الفنانة مها أحمد، عن أزمتها مع الفنان فادي خفاجة، قائلة: "أنا رافعة عليه قضية".

وقالت الفنانة مها أحمد،: "فادي خفاجة حاسدني ومازال حاسدني"، لافتة: "حقي هاخده بالقانون.. ورفعت عليه 4 قواضي، ومنها سب وقذف، وانتهاك خصوصية، وتحرش على مستوى السوشيال ميديا"، موضحة: "جوزي رفع عليه قضية لأنه جاب سيرته".



الكلام دا ليكوا كلكم اسمعوه كويس | مها أحمد توجه رسالة للسيدات

وجهت الفنانة مها أحمد، رسالة للستات، قائلة: "لازم تكوني متجددة".

وقالت الفنانة مها أحمد،: "الكلام ده لكل الستات لازم تكوني متجددة طوال الوقت.. وأنا في البيت بكون مليون ست في ست واحدة"،



مها أحمد: معظم الفنانين بيحسدوني.. ورافعة 4 قضايا على «فادي خفاجة» و«تيك توك»|فيديو

علقت الفنانة مها أحمد على مشاجرتها مع فادي خفاجة قائلة: "عندي شهوة للستر أن أي حد يقول عليا حاجة وحشة أو حاجة مش فيا، وأنا ناجحة، ومؤمنة جدًا بالحسد وبحب البس حاجة زرقا عشان تحميني من الحسد وبقرأ قرآن قبل ماطلع لايف وأثناء اللايف، لأن معظم الفنانين قاعدين بيتفرجوا عليا ويحسدوني على الريتش بتاعي، زي اللي انا رافعه عليه قضية".

أنا بهين الفن؟! مها أحمد تهدد مذيعة على الهواء بمقاضاتها

علقت الفنانة مها أحمد على واقعة انتقاد إحدى المذيعات ظهورها على التيك توك قائلة: "دي طلبت من ابني انه يبقى واسطة عشان اعمل معاها حوار وعملت معاها حوار كانت قاعدة تترعش، ومعرفش انها اخت زميلة، وانا معرفهاش عشان تقول عليا بهين الفن من خلال التيك توك، بتقوليلي كلى قناة مشفرة ومذيعة مشفرة واكيد المخرج مشفر".

مها أحمد: زميل كان بيعمل فيلم ولما طلبت منه دور قاللي «هتشحتي شغل»|فيديو

رفضت الفنانة مها أحمد ذكر فنان زميل لها استهزأ بها أثناء طلبها دور في أحد أعماله قائلة: "معنديش الجرأة اذكر الزميل اللي قالي هتشحتي دور لآنه مايستاهلش، وكان اكتر واحد بيتنا مفتوح له وبياكل معانا عيش وملح، وكان بيعمل فيلم قلت له ايه يبني الأقربون أولى بالمعروف، قالي هو انتي هتربطي على عينك وتشحتي، هو الجري ع اكل العيش غلط او شحاتة".

مها أحمد: رفضت منصب مهم لأني مش بحب الروتين.. فيديو

علقت الفنانة مها أحمد على تضيعها للفرص خلال فترة في حياتها بسبب لكسل قائلة: "مش كسلانة في الشغل ماعدا شغل الشتا، وكسلي خسرني اني في عز الهجوم ده اتطلبت اني امسك منصب مهم للمرأة".