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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: تكثيف حملات رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين

تكثيف حملات رفع الإشغالات و اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين
تكثيف حملات رفع الإشغالات و اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ،حملة مكبرة مفاجئة قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمدينة لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار ضبط الشارع البورفؤادي، واستراتيجية محافظة بورسعيد للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كل الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكل أنحاء المدينة، كما أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات بمحيط مستشفى الحياه وذلك لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط على الشوارع الرئيسية.

رئيس مدينة بورفؤاد: تكثيف حملات رفع الإشغالات و اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع عدد من الإشغالات بنطاق مساكن الفيروز والحزب الوطني وشارع الحرية ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد الدكتور إسلام بهنساوي على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التى تسبب الإزعاج وتعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

بورفؤاد بورسعيد حملات إزالة الإشغالات مدينة بورفؤاد أخبار محافظة بورسعيد

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