فطائر السبانخ والجبنة بعجينة الجلاش، تُعد فطائر السبانخ والجبنة من الأطباق الشرقية المحببة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية كما أن استخدام عجينة الجلاش يمنحها قرمشة مميزة ويجعلها خيارًا مثاليًا للتقديم كمقبلات على المائدة أو كوجبة خفيفة في أي وقت، للشيف هالة محمود.
فطائر السبانخ والجبنة بعجينة الجلاش
تتميز هذه الوصفة بسهولة التحضير وتعدد الحشوات لكن خليط السبانخ مع الجبنة يظل من الكلاسيكيات المحببة لدى الكثيرين
طريقة عمل فطائر السبانخ والجبنة بعجينة الجلا
- لفة جلاش
- ثلاث ملاعق كبيرة زبدة مذابة أو زيت نباتي
- كوبان من السبانخ الطازجة المفرومة أو المجمدة والمصفاة
- بصلة صغيرة مفرومة ناعمة
- ملعقة كبيرة زيت زيتون
- كوب جبنة بيضاء أو فيتا مفتتة
- رشة جوزة الطيب حسب الرغبة
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق
- بيضة واحدة حسب الرغبة
طريقة عمل فطائر السبانخ والجبنة بعجينة الجلاش
- في مقلاة على نار متوسطة سخني زيت الزيتون ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل
- أضيفي السبانخ وقلبيها حتى تذبل تمامًا ثم ارفعيها من على النار واتركيها لتبرد
- أضيفي الجبنة وجوزة الطيب والملح والفلفل ويمكنك
- إضافة البيضة إذا رغبت في قوام أكثر تماسكًا
- افردي ورقة من الجلاش وادهنيها بالزبدة ثم ضعي فوقها ورقة ثانية وادهنيها أيضًا
- ضعي ملعقة من الحشوة على الطرف ولفيها على شكل مثلث أو رول حسب الرغبة
- كرري العملية حتى تنتهي الكمية
- رصي الفطائر في صينية مدهونة وادهني وجهها بالقليل من الزبدة
- ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح بين عشرين إلى خمس وعشرين دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة
- قدميها ساخنة مع صوص الزبادي أو اللبن الرائب.