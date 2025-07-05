فطائر السبانخ والجبنة بعجينة الجلاش، تُعد فطائر السبانخ والجبنة من الأطباق الشرقية المحببة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية كما أن استخدام عجينة الجلاش يمنحها قرمشة مميزة ويجعلها خيارًا مثاليًا للتقديم كمقبلات على المائدة أو كوجبة خفيفة في أي وقت، للشيف هالة محمود.

فطائر السبانخ والجبنة بعجينة الجلاش

فطائر

تتميز هذه الوصفة بسهولة التحضير وتعدد الحشوات لكن خليط السبانخ مع الجبنة يظل من الكلاسيكيات المحببة لدى الكثيرين

طريقة عمل فطائر السبانخ والجبنة بعجينة الجلا

لفة جلاش

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة مذابة أو زيت نباتي

كوبان من السبانخ الطازجة المفرومة أو المجمدة والمصفاة

بصلة صغيرة مفرومة ناعمة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

كوب جبنة بيضاء أو فيتا مفتتة

رشة جوزة الطيب حسب الرغبة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

بيضة واحدة حسب الرغبة

طريقة عمل فطائر السبانخ والجبنة بعجينة الجلاش

فطائر