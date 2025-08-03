أخبار التوك شو| اتصالات النواب توجه تحذيرا شديد اللهجة بشأن التيك توك.. أحمد موسى: أي إخواني عميل لنتنياهو وإسرائيل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

حذرناهم.. اتصالات النواب: ناقشنا مع تيك توك حذف المحتوى غير الأخلاقي

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات ضمت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمدير الإقليمي لمنصة «تيك توك» في مصر وشمال إفريقيا؛ لمناقشة بعض التجاوزات التي ترصدها الدولة على المنصة، خصوصًا ما يتعلق بالمحتوى غير الأخلاقي وغير المطابق للضوابط والمعايير المجتمعية.

وزير الري: على إثيوبيا الاعتراف بحقوقنا المائية.. ونحافظ على كل قطرة

حل هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، وتحدث سويلم عن مشروعات المياه والري في مصر وتحدث عن ابرز التحديات التي تواجه مصر .

الديهي: مصر الجائزة الكبرى في صراع المنطقة.. وهذه رسالتي للمثقفين

انتقد الإعلامي نشأت الديهي حالة الاهتمام المجتمعي المبالغ فيه بقضايا سطحية على حساب القضايا المصيرية التي تمس الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر تُمثّل "الجائزة الكبرى" في سياق الصراع الإقليمي، وأن نجاح إسرائيل وتحقيق مشروعها مرهون بمصير الدولة المصرية وجيشها.

الوطنية للانتخابات: نزاهة كاملة وشفافية مطلقة لكل مراحل انتخابات الشيوخ

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة وجّهت كافة إمكانياتها لتوفير تجربة انتخابية آمنة وسلسة للمواطنين المصريين داخل مصر وخارجها، مشددًا على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

أحمد موسى: قناطر ديروط الجديدة مشروع قومي.. والقناطر القديمة ستكون مزارا سياحيا

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد هاني سويلم وزير الموارد المالية والري، لـ قناطر ديروط الجديدة بأسيوط.

حاتم صابر: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لتشويه صورة مصر في الملف الفلسطيني

قال العقيد حاتم صابر، المتخصص في مكافحة الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لتشويه صورة مصر في الملف الفلسطيني عبر حملات دعائية بالتنسيق مع قوى الاحتلال، إلا أن الرد الرسمي من وزارة الخارجية كشف زيف تلك الادعاءات من خلال دراسة دقيقة تناولت عشر نقاط رئيسية.

أحمد موسى: أي إخواني عميل لنتنياهو وإسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين في إسرائيل، مجندين، ويشكلون خطرا على أمننا وشعبنا.

الأمم المتحدة: نأمل أن يكون هناك ضغط دولي كبير على إسرائيل لفتح جميع المعابر

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المؤتمر الدولي الذي عُقد الأسبوع الماضي أظهر دعمًا واضحًا من العديد من الدول لحل الدولتين، مؤكدًا أن هذا الموقف يمثل تحولًا مهمًا في وقت تعاني فيه فلسطين من ظروف إنسانية وسياسية مأساوية.

وزير فلسطيني: دمار شامل في غزة والبلديات تعمل في ظروف شبه مستحيلة

قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن ما يحدث في قطاع غزة يمكن وصفه فقط من خلال مشاهد الدمار التي تنقلها الكاميرات ببث مباشر للعالم، مؤكدًا أن الأوضاع الإنسانية هناك بالغة الصعوبة نتيجة العدوان المتواصل.

حركة فتح تعلن رفضها لأي تصريحات مسيئة لمصر أو الأردن

أكد منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، رفض الحركة الكامل لأي تصريحات مسيئة لمصر أو الأردن، مشددًا على أن هذه التصريحات لا تمثل الشعب الفلسطيني وتضر بقضيته، مشيرًا إلى أن توجيه الاتهامات لدول عربية داعمة مثل مصر والأردن يعد إساءة غير مبررة، خاصة وأن مصر تُعد المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجي، بينما يأتي الحصار الحقيقي من الاحتلال الإسرائيلي.