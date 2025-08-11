قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
أوصيكم بفلسطين.. آخر كلمات الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل استشهاده
غزة.. 5 شهداء بينهم أربعة صحفيين في قصف للاحتلال أمام مستشفى الشفاء
عبد الظاهر السقا: اعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي غير مفهوم
معسكر منتخب مصر ينطلق 7 ديسمبر.. وحسام حسن يرغب في ضم ثنائي الأهلي
الأماكن الشاغرة بـ المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2024
شروط حددها القانون لإدخال المحاصيل للحجر الزراعي.. تعرف عليها
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض
حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
توك شو

أخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.
 

أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام المصري سيظل إعلام مؤثر وقوي ولكن كلنا نتمنى الأفضل ومفيش اللي وعاوز قناته أو موقعه الإلكتروني أو صحيفته هي الأفضل والرئيس السيسي كان حريص على هذا.

جبران: وزارة العمل حريصة على استحداث برامج تدريبية تناسب متطلبات سوق العمل في مصر
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مسؤولية الاهتمام بالتدريب لا تقع على الوزارة فقط، مشيرا إلى أنه تشارك فيها الشركات والمصانع بشكل فعال.

الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإتاحة البيانات والمعلومات للصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى العمل على تدريب الصحفيين والإعلاميين، والاعتماد على الكوادر الشبابية.

رئيس الأعلى للإعلام: تأكيد الرئيس على حرية الرأي والتعبير رسالة بالغة الأهمية في الظروف الراهنة
قال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن من أبرز التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم، تأكيد الدولة على حرية الرأي والتعبير، مشددًا على أن هذه الرسالة في ظل الظروف الحالية تمثل أمرًا بالغ الأهمية، وتعكس اهتمام الدولة الحقيقي بهذا المبدأ.

مجلس الجامعة العربية يدين قرارات الاحتلال لفرض السيطرة على غزة
أدان مجلس الجامعة العربية قرارات الاحتلال لفرض السيطرة على غزة، مطالبا المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف العدوان.

القومي للبحوث الفلكية يكشف تأثير زلزال تركيا على الحدود المصرية
كشف شريف الهادي، رئس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الهزة الأرضية التي شهدتها تركيا اليوم ومدى تأثيرها على الدولة المصرية.

مستشار مصلحة الضرائب: آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات 12 أغسطس 2025
قال رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، إن الموعد النهائي لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور هو يوم 12 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي أتاح للشركات والمنشآت التي يعمل بها موظفون بعقود دائمة أو مؤقتة، تقديم تسويات ضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023، تجنبًا للغرامات المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.



ويزو: أشرف عبد الباقي وفر لنا شققا ومرتبا شهريا.. وكان بيجيب لنا الأكل في مسرح مصر
كشفت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" كواليس مسرح مصر، قائلة: «الفنان أشرف عبد الباقي رجل كريم ومش بيحسبها.. وفر لنا شقق ومرتب شهري.. وكان بيجيب لنا الأكل في مسرح مصر».


أمين الفتوى يوضح حكم الزواج عبر الهاتف: لا ينعقد بدون الأركان الشرعية
أجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حذيفة حسن من محافظة السويس، الذي استفسر عن حكم الزواج عبر الهاتف، موضحًا أن الزواج له أركان وشروط شرعية لا بد من استيفائها.


جمع 106 ملايين جنيه لعلاجه.. والد الطفل «علي» يكشف تطورات حالة نجله
أكد الدكتور معتز نوارة، والد الطفل علي المصاب بضمور شوكي، أن لحظة التأكد من اكتمال مبلغ الحقنة البالغ 106 ملايين جنيه كانت من أسعد لحظات حياته وأشبه بالمعجزة، مشيرًا إلى أن المبلغ جُمِع بفضل تبرعات المصريين وأشقاء عرب، وسيغطي تكاليف الحقنة وإقامة ابنه في المستشفى.

