الفرنسي كيليان كارسنتي ضمن قائمة المصري أمام طلائع الجيش 

كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، أتم إجراءات التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان كارسنتي ، حيث أتم الجهاز الإداري للفريق إجراءات قيد اللاعب بقائمة الفريق بعد وصول البطاقة الدولية للاعب والذي كان قد تم حجز مكان له بقائمة الفريق قبل غلق باب القيد في السادس من أغسطس الجاري.



الجدير بالذكر أن اللاعب كيليان كارسنتي يبلغ من العمر 19 عامًا وهو يشغل مركز الظهير الأيسر وقد سبق له اللعب بصفوف ناشئي ناديي موناكو الفرنسي ولازيو الإيطالي.