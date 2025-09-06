قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين.. وخبير: ليس بجديد
وزير لبناني: لا خلاف على مبدأ حصر السلاح.. وحكومتنا ملتزمة بالمؤسسات الشرعية
توجيهات رئاسية عاجلة لـ وزير الصحة ..الإسكندرية وأطفال السكري الأبرز
أوضاع مأسوية جعلت الأطفال شيوخا.. ماذا تريد الإدارة الأمريكية من غزة؟
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض أهلًا مدارس بمختلف الأحياء والمراكز
تأجيل محاكمة سارة خليفة والمتهمين في قضية تصنيع المخدرات
تصرف صلاح تجاه مرموش خلال مباراة منتخب مصر يشعل تفاعلاً.. ماذا حدث؟
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.. أخر موعد للتقديم
السفراء العرب والأجانب يؤازرون منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال
محمد عبد الغني: كارثة غزة الإنسانية تتطلب آلية دولية عاجلة لضمان الإغاثة
وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك
بعد سنوات من معاناة الأهالي.. محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بطريق قطور – الشين

الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، أعمال رش طبقة الـ MCO تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت بطريق قطور – الشين، وذلك في المسافة الممتدة من شارع الجيش حتى مزلقان الضنين بطول 1000 متر وعرض 13 متر، والذي تنفذه مديرية الطرق والنقل بالغربية.

جهود محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار خطة محافظة الغربية لرفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن هذا الطريق يمثل أحد المحاور الحيوية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من أهالي مركز قطور والقرى التابعة له، مشيرًا إلى أن الأعمال الجارية تأتي استجابة لمطالب المواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة من تهالك الطريق، وأن المحافظة عازمة على استكمال أعمال الرصف والتطوير في مختلف المراكز والمدن بما يحقق السيولة المرورية ويخفف الأعباء عن الأهالي.

دعم الأسر والعائلات 

وأوضح الجندي أن أعمال الرصف تتم وفقًا للمعايير الهندسية والفنية المعتمدة لضمان استدامة الطريق ورفع كفاءته، لافتًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في استكمال مشروعات البنية التحتية وتحسين المرافق الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تطوير شبكة الطرق والخدمات على رأس الأولويات.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في خططها الطموحة لرفع كفاءة الطرق المحلية والرئيسية على حد سواء، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتيسير حياته اليومية، وأن ما يتم تنفيذه من مشروعات رصف وصيانة هو تجسيد عملي لحق المواطن في طرق آمنة وممهدة تليق به.

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

جدري القرود

جدري القرود لم يعد طارئًا عالميًا .. تفاصيل

نوبة قلبية

احذر.. 3 علامات يومية تشير للإصابة بنوبة قلبية

جثث التضحية

اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لعشرات الجثث بأيدٍ مقيدة خلف الظهر

بالصور

شرف كبير ليا.. ياسر جلال يوجه رسالة لفريق مسلسله "للعداله وجه آخر"

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

رشاقة ملحوظة .. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

ضبط 16 طن أرز وأعلاف أسماك و25 صفيحة ألبان مجهولة المصدر في الشرقية

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

