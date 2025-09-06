بعد سنوات من معاناة الأهالي.. محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بطريق قطور – الشين

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، أعمال رش طبقة الـ MCO تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت بطريق قطور – الشين، وذلك في المسافة الممتدة من شارع الجيش حتى مزلقان الضنين بطول 1000 متر وعرض 13 متر، والذي تنفذه مديرية الطرق والنقل بالغربية.

جهود محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار خطة محافظة الغربية لرفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن هذا الطريق يمثل أحد المحاور الحيوية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من أهالي مركز قطور والقرى التابعة له، مشيرًا إلى أن الأعمال الجارية تأتي استجابة لمطالب المواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة من تهالك الطريق، وأن المحافظة عازمة على استكمال أعمال الرصف والتطوير في مختلف المراكز والمدن بما يحقق السيولة المرورية ويخفف الأعباء عن الأهالي.

دعم الأسر والعائلات

وأوضح الجندي أن أعمال الرصف تتم وفقًا للمعايير الهندسية والفنية المعتمدة لضمان استدامة الطريق ورفع كفاءته، لافتًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في استكمال مشروعات البنية التحتية وتحسين المرافق الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تطوير شبكة الطرق والخدمات على رأس الأولويات.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في خططها الطموحة لرفع كفاءة الطرق المحلية والرئيسية على حد سواء، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتيسير حياته اليومية، وأن ما يتم تنفيذه من مشروعات رصف وصيانة هو تجسيد عملي لحق المواطن في طرق آمنة وممهدة تليق به.