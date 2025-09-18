الغربية تسهّل إجراءات البناء وتدعم حق المواطن في تنظيم حضري منضبط

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن طنطا والسنطة وسمنود، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتحقيق استقرار عمراني شامل، وتنظيم حركة البناء بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن التحديث الجديد للمخططات الاستراتيجية جاء ليواكب الاستخدامات الفعلية للأراضي، ويضع تصورًا عمليًا للمشروعات المستقبلية بما يتناسب مع خطط التنمية العمرانية. كما تضمن إدخال تعديلات على شبكات الطرق القائمة بهدف إيجاد محاور جديدة تسهم في حل المشكلات المرورية داخل المدن، وتسهيل حركة المواطنين. وأشار إلى أن هذه التعديلات ستتيح استخراج تراخيص البناء بشكل أسرع وأكثر مرونة بعيدًا عن التعقيدات، مع السماح بزيادة ارتفاعات المباني لتصل إلى مرتين عرض الشارع، مع الالتزام الكامل بالضوابط والحدود القصوى المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بما يضمن التوازن بين استيعاب الكثافات العمرانية والحفاظ على النسق المعماري المنظم.

وفي السياق ذاته، اعتمد محافظ الغربية عددًا من التعديلات على المخططات التفصيلية لمدينة كفر الزيات وقرية كفر طرنه التابعة لمركز طنطا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف تيسير إجراءات البناء أمام المواطنين، ومنع أي مظاهر للعشوائية، وتهيئة بيئة عمرانية أكثر استقرارًا ووضوحًا.

وخلال الاجتماع، أعرب اللواء أشرف الجندي عن شكره وتقديره للمهندسة نرمين أحمد مدير عام إدارة التخطيط والتنمية العمرانية، ولكافة الفرق الفنية والهندسية المشاركة في إعداد المخططات، مشيدًا بدورهم في إنجاز ملف دقيق وحيوي يعكس توجه الدولة نحو تطوير الريف والحضر على حد سواء.

اعتماد المخطط

وأكد محافظ الغربية أن اعتماد هذه المخططات الاستراتيجية والتفصيلية يمثل خطوة محورية تصب أولًا وأخيرًا في مصلحة المواطن، حيث توفر له مخططات واضحة وأمانًا قانونيًا في البناء، وتحقق التوازن المطلوب بين احتياجات المجتمع ومتطلبات التنظيم العمراني. كما شدد على أن المحافظة مستمرة في استكمال تحديث جميع المخططات الاستراتيجية لمراكزها ومدنها، دعمًا لمسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات.