مزاد يحقق 1.3 مليار جنيه في بيع أراضي سكنية بالغردقة.. المتر بـ 262 ألف جنيه
25 ألف سائح يصلون مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم عبر 141 رحلة جوية
جامعة قناة السويس جاهزة لاستقبال 45 ألفًا و398 طالبًا وطالبة
قصة انشقاق القمر.. اعرف تفاصيل معجزة النبي واقتراب قيام الساعة
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم السبت 20-9-2025
دعاء لحفظ الأبناء في المدارس .. رددوه يقيهم شر الأذى ويحصّنهم من العين والحسد
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض.. وطارق فهمي: نتنياهو يريد احتلال قطاع غزة قبل 7 أكتوبر
بدء الدراسة بمدارس 12محافظة اليوم| استقبال الطلاب على مراحل خلال الأسبوع الجاري
فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة
هل التعليم فرض؟.. انتبه لـ9 حقائق في بداية العام الدراسي الجديد
محافظ مطروح : تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بقرابة نصف مليار جنيه .. إنشاء جامعة تكنولوجية بـ النجيلة.. بدء تجهيز منطقة صناعية جنوب فوكه بالضبعة
ما هو دعاء التوفيق في بداية الدراسة لنجاح الأبناء وهدايتهم؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض.. وطارق فهمي: نتنياهو يريد احتلال قطاع غزة قبل 7 أكتوبر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:
 

مصطفى بكري: تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض
شدد الإعلامي مصطفى بكري على أن تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض لمصر، وحذر من الاقتراب من الحدود المصرية أو التهجير القسري، لأن إسرائيل ستتحمل المسئولية كاملة.
 

طارق فهمي: نتنياهو يريد احتلال قطاع غزة قبل 7 أكتوبر
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن نتنياهو يريد احتلال قطاع غزة قبل 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنه قد تُشكَّل إدارة أمريكية – إسرائيلية لإدارة غزة.
 

مصطفى بكري لـ إسرائيل: حذاري الاقتراب من الحدود المصرية
شدد الإعلامي مصطفى بكري على أن من يحاول المساس بالأمن القومي المصري؛ لن يجد ردا إلا ردا قويا مفاده «الدفاع عن الأمن القومي لمصر».
 

وكيل المخابرات السابق: من يريد المصالحة الفلسطينية اليوم عليه العودة إلى اتفاقية 2011
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي تم توقيعها عام 2011 لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بعد 3 سنوات من الجهد المتواصل والعمل الشاق الذي قادته الدولة المصرية، وخاصة جهاز المخابرات.
 

الدويري: عملنا ليل نهار مع الفصائل حتى وصلنا لاتفاق المصالحة في 2011.. وهذه هي عظمة مصر
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي تم توقيعها عام 2011 لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بعد ثلاث سنوات من الجهد المتواصل والعمل الشاق الذي قادته الدولة المصرية، وخاصة جهاز المخابرات.
 

حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد مقارنة بالآخرين.
 

تقييم طبي فورا.. حسام موافي يكشف أسباب تورم القدمين
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، إن ورم القدمين قضية سهلة في الطب من حيث التشخيص، مضيفا أن الألم الليمفاوي للقدمين هو الذي ليس له حل، معلقا: الطب ما وصلش فيه لحاجة، وربنا قال «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا».
 

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري
كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل جديدة حول سرقة إسورة ذهبية نادرة من المتحف المصري، وقال إن هذه القصة بها علامات استفهام كثيرة، ولكن علينا أن نقدم الشكر لوزارة الداخلية على ما قامت به في ضبط المتهمة.
 

ياسمين عز: تعلمت هذه المقولة من الزعيم وكان سبب نجاحي
علقت الإعلامية ياسمين عز، على الصورة الملتقطة حديثاً للفنان الزعيم عادل إمام والتي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.
 

ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، من علماء الأزهر الشريف، أن السحر موجود في كل عصر وزمان، وأن السحر له أنواع كثيرة منها:" هناك سحر الفشل، وسحر تعطيل الزواج، والمرض".

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام
طريقة عمل بامية بالعكاوي
التلاعب عاطفيًا
