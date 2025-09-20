محافظ الغربية يهنئ مصطفى زمزم أحد أهم الشخصيات المؤثرة في ملتقى أولادنا

أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، عن خالص تهانيه القلبية لابن قرية حنون الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسفير المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بمناسبة تكريمه كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في مصر، خلال فعاليات الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة “أولادنا”.

ويُقام الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمهتمين بقضايا التنمية ورعاية ذوي الهمم.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية ، أن تكريم الدكتور مصطفى زمزم لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة جهد وإخلاص ومبادرات إنسانية حملت الخير والبسمة إلى بيوت البسطاء في قرى مصر وريفها، وجعلت منه بحق “راعي الخير وصانع الأمل”.

وأشار المحافظ ، إلى أن مسيرته المضيئة تعكس الوجه الحقيقي لأبناء الغربية الذين اعتادوا أن يكونوا في الصفوف الأولى خدمةً للوطن ودعمًا للمجتمع، مؤكداً أن المحافظة تفخر بكل ابن بار يسعى لرفع اسمها عاليًا في المحافل الوطنية والدولية.

دعم الأسر والعائلات

وقال اللواء أشرف الجندي، إن ما يقدمه الدكتور مصطفى زمزم من جهود في المبادرات المجتمعية والتنموية وعلى رأسها “حياة كريمة” يُجسد رؤية القيادة السياسية في إعلاء قيمة الإنسان المصري والارتقاء بجودة حياته، مضيفًا أن تكريمه في ملتقى “أولادنا” يعكس تقدير الدولة لكل من يساهم بصدق في بناء الوطن وإدخال السعادة إلى قلوب مواطنيه.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته قائلاً: “إننا نعتبر هذا التكريم وسام شرف ليس لابن المحافظة فحسب، بل للغربية كلها التي تضع دائمًا أبناءها المخلصين في مكانتهم المستحقة، ونؤكد دعمنا الدائم لكل النماذج الوطنية التي تضيء دروب الخير والأمل في حياة المصريين، لتظل الغربية دائمًا أرض العطاء التي تُخرج قامات تكتب بأفعالها سطور الفخر في ذاكرة الوطن.”